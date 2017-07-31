تصريحات بوجود تراجع في الأسعار بعد قرار المالية بخفض سعر الدولار الجمركي

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قام السيد رئيس شعبة الاستيراد والتصدير فى الغرفة التجارية التي تتبع محافظة الجيزة، ممدوح زكي، بالإشادة بالدور الذي تقوم به وزارة المالية والتجارة المصرية في تلك الآونة، وقد أشار في تصريحاته عملية خفض سعر الدولار الجمركي الذي تقوم الوزارة بتغييره كل فترة زمنية محددة من أجل أن يتم العمل به بالجمارك.

جدير بالذكر أن وزارة المالية قد أعلنت فى وقت سابق عن سعر الدولار الجمركي الخاص بمطلع شهر أغسطس القادم أنه سوف يتم التعامل به على أساس 16.25 جنيهًا ليكون بهذا القرار تم خفض سعر الدولار الجمركي بالأسواق المصرية عن سعره الذي استمر علي نحو 4 أشهر متتالية بمقدار 16.50 جنيهًا.

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جاء في تصريحات قائلا إن المالية تتجاوب مع حركة السوق، لافتا إلى أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى تراجع طفيف في أسعار السلع.

وقد أشار ممدوح زكي في تصريحاته الصحفية التي تم نشرها في الفترة الأخيرة إلى أن قرار وزارة المالية الذي قد صدر خلال الفترة الحالية استهدفت الوزارة من خلاله تحسن الأوضاع داخل البلاد بالإضافة إلى رغبتها في زيادة معدلات السياحة العربية داخل مصر وجذب السياح من جميع دول العالم، كما أخذت في اعتبارها عودة المصريين العاملين بالدول الأخرى من الخارج في هذه الفترة التي تتسم الإجازات الصيفية والتي يكون فيها أغلب العاملين في الخارج حاصلين علي الاجازات السنوية الخاصة بهم.

كما أضاف السيد رئيس شعبة الاستيراد والتصدير فى تصريحاته إلى أحد الأسباب الهامة التي ساعدت وزارة المالية إلى خفض سعر الدولار الجمركي في هذه الفترة والتي تتعلق بصرف قرض شريحة من قرض صندوق النقد الدولي الذي قد كشفت عن تفاصيله في سياق سابق قد نتج عن كل هذه الأسباب تحسن الأوضاع داخل جمهورية مصر العربية وترتب عليه مساعدة وزارة المالية على اتخاذ قرارها الصادر في هذا الشأن.

وعن أهمية سعر الدولار الجمركي ورد أنه يتم استخدامه في عملية تقييم سعر الجمارك وتحديدًا يتم احتساب سعر الجمارك التي من المقرر فرضها على البضائع المستوردة وتقوم مصر بتحديد سعر الدولار الجمركي بالجنيه المصري.