خبير اقتصادي يكشف عن أخبار رأس المال السوقي بعد بلوغ المؤشر الرئيسي أعلي مستوياته

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خرجت بعض التصريحات المالية من خلال عدد من الخبراء مشيرة إلى وقوع انخفاض جديدة فى إجمالى قيمة رأس المال السوقي بالأسواق على الرغم من وصول المؤشر الرئيسي لهذه القيمة إلى قيمته التاريخية فى هذه الفترة من التعاملات.

جاءت بعض التصريحات الخاصة بانخفاض قيمة رأس المال السوقية من الخبير المتخصص فى تعاملات أسواق المال، وائل عنبة، حيث ورد فى حديثه أنه على الرغم من أن المؤشر السوقي قد وصل إلى قمته التاريخية فى هذه الفترة إلا أن قراصنة اجمالى رأس المال السوقي الخاص بالمعاملات قد ظهر عليه الانخفاض بشكل كبير عن قيمته.

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أكد الخبير الاقتصادى على أن هذا الانخفاض قد طرأ على الرغم من دخول العديد من المليارات من الجنيهات من خلال صدور العديد من الطروحات التى قد أعلن عنها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية عن طريق طرح أذون الخزانة والسندات بالأسواق بالإضافة إلى زيادات رؤوس أموال بعض المشروعات بعدد من الطرق المختلفة لدعم هذه المشروعات.

وأضاف الخبير الاقتصادى “عنبة” فى حواره فيما يخص قيم بعض السندات أن بعض السندات القيادية التى قد ظهرت في المؤشر خلال هذا التعامل و التى من ضمنها على سبيل المثال السهم الخاص بالمصرية للاتصالات قد تم طرحه فى سنة 2005 كان سعره فى ذلك الوقت بسعر ١٥ جنيها حيث كان هذا السعر فى ذلك الوقت ما يعادل ٣ دولارات أمريكية، وجدير بالذكر أن سعر الدولار الأمريكى فى ذلك الوقت قد وصل فى تعاملاته المصرفية إلى 5 جنيهات.

وقد تابع الخبير أنه لو أخذنا على سبيل المثال بيانات ما قبل تاريخ تعويم العملة الوطنية أي اى منذ صدور قرار البنك المركزى منذ ٨ شهور كان سعر الجنيه المصرى متغير بشكل كبير تعاملاته عن الأرقام الحالية حيث كانت أقل كثيرا عن الأرقام الدارجة الآن.

وعلى هذا أكد وائل عنبة، انه يجب ان يتم تعديل منهجية حساب المؤشر بالاسواق المصرية وذلك بدلا من تعديل مكونات هذا المؤشر كما يلزم ان يتم وضع وزن خاص لعدد العملاء المتعاملين حاليا على السهم بشكل يومي.