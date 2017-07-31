الدولار يهبط أمام 6 عملات رئيسية لأدنى مستوى له خلال عامين ونصف

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قام الدولار الأمريكي بالوصول إلى أدنى مستوى قد وصل إليه منذ عامين ونصف العام وذلك في إطار تعاملاته أمام عدة عملات مختلفة، حيث هبط في تعاملاته أمام عملة اليورو التي وقعت بينهما اليوم الاثنين حيث ورد أن هذا الهبوط الجديد قد وقع بفعل المبيعات التي جرت وتأثرت بشكل مباشر بتعديلات السيد محافظ البنك المركزي في نهاية الشهر الجاري كما وردت بعض التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي من الوارد له أن يعمل على تشديد سياسته النقدية المتوقعة في الفترة المقبلة ايضًا.

من جهة أخرى، تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال تعاملاته أمام سلة تحتوي على ست عملات رئيسية اليوم، حيث يعد هذا المؤشر مقياس لقيمة العملة الأمريكية التي قد وصل 0.33 بالمئة إلى 92.947 وذلك في تمام الساعة 1500 بتوقيت جرينتش العالمي.

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وقد هبطت العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى قد وصلت إليه في أكثر من ستة أسابيع متتالية وذلك مقابل تعاملاتها أما عملية الين الياباني وكان هذا بسبب القلق الذي سيطر على المتداولين بسبب انخفاض عملية التضخم التي تجري في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا.

كما صعدت عملة اليورو خلال تعاملاته أمام الدولار الأمريكي بنسبة وصلت إلى 0.4 بالمئة حيث سجل أمام العملة الخضراء نحو 1.1797 دولار وهو المستوى الذي يعد أعلى مستوى له قد وصل إليه منذ شهر يناير كانون الثاني 2015 .

وعن تعاملات الدولار الأمريكي أمام العملة اليابانية التي جرت خلال اليوم قد ورد أنه قد تراجعت الأخيرة أم العملة الخضراء اليوم علي نحو 0.36 بالمئة لتصل إلى 110.32 ين ليصبح هذا السعر هو أقل سعر قد وصلت إليه منذ يوم الخامس عشر من يونيو حزيران.

وجدير بالذكر أنه قد ورد أن الجنيه الاسترليني قد ارتفع خلال تعاملاته اليوم من بين العملات الرئيسية الأخرى حيث تمكن من القفز إلى نحو 0.5 بالمئة من سعره أمام تداوله أمام العملة الخضراء حيث وصل إلى نحو 1.3199 دولار أمريكي وهو الرقم الذي يعد الأعلى علي مستوى تعاملاته منذ يوم السادس عشر من شهر سبتمبر أيلول من العام الماضي ليكسر حاجز تفوق العملة الخضراء عليه لأول مرة.