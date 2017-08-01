خبير إقتصادي يؤكد أن مصر تمهد لتجريم التعامل مستقبلاً خارج البنوك

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صرح الخبير الاقتصادي الشهير والرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار، هاني توفيق، مؤخرًا إنه من المتوقع أن تكون المقاومة من أجل أن تتم عملية الإصلاح المالي بالبلاد شديدة جدا حيث أرجع السبب وراء ذلك إلى وجود مستفيدين في الفترة الحالية من وراء الحالة المتراجعة التي تمر بها البلاد وتسعى إلى تنظيم الأمور المالية والإقتصادية بوجه عام في مصر.

أكد الخبير الاقتصادي على أهمية القرارات التي اتخذت وتم اعتبارها قرارات غير شعبية وذلك في إطار إتمام عملية الإصلاح من قبل الحكومة المصرية بمختلف الوزارات سواء كانت على المستويين المحلي أو المستوى الاقتصادي.

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أشار الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار في أحدث تصريحاته الإعلامية إلى صحة الإحصاءات التي قد وردت مؤخرًا وكانت تفيد بأن حوالي 14% من إجمالي الشعب المصري في الآونة الأخيرة ليس لديهم أي حسابات بنكية بوجه عام كما أكد على أن 90% من المعاملات المالية والتجارية التي تجري نقداً تقع خارج النظام المصرفي بشكل عام.

توقع الخبير الاقتصادي أنه من الممكن أن تكون الخطوات المتخذة من قبل المسؤولين في الحكومة في الفترة الأخيرة قد أتت نحو تحقيق هدفها الجديد حيث قال: “تمهد إلى تجريم التعامل خارج البنوك مستقبلاً”.

اعتبر هاني توفيق أن عملية تفعيل اللجنة العليا للاستثمار بالإضافة إلى تفعيل الجهاز القومي للمدفوعات في البلاد والتي يسعي إليه في الفترة الاخيرة يأتي فى إطار خطة الحكومة حيث قال: “تمهيدا لتجريم التعامل خارج البنوك”، وعن الغرض من ورائه قال: “لإجبار الناس على الدخول إلى النظام المصرفي”.

أما عن وجه الإستفادة من هذه الأمور قال أنه: “يحقق أمرين: الأول مواجهة الفساد والرشاوى، والثاني زيادة حصيلة الضرائب”، وقد ضرب الخبير الاقتصادي مثال عن هذه التجربة فقال: “ففي الهند عندما تغيرت العملة ودخل مفهوم الشمول المالي حيز التنفيذ زادت حصيلة الضرائب الهندية بنسبة 267% في شهر فقط”.

وعن التحديات التي تواجه مصر بصفة عامة وقرارات حكومتها قال: “أكبر دولة بالعالم في عجز بالموازنة مقارنة بالناتج الإجمالي”، وأكمل فى تصريحاته: “وصاحبة أكبر تضخم في الدول الناشئة”، كما وضح بخصوص حصيلة الضرائب أن: “حصيلة الضرائب المتوقعة من اقتصاد مصر تناهز تريليون جنيه، في حين لا تجمع الدولة إلا قيمة 380 مليار جنيه منها”.

وعن ما هوو مفترض تنفيذه قال: “توفير وتطوير التطبيقات والنظم المصرفية والمالية بشكل كامل”، وحتم حديثه مشدد: “قبل إجبار الناس على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي”.