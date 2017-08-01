“الجمارك” تعلن عن أسعار العملات الأجنبية خلال شهر أغسطس

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أعلنت وزارة المالية المصرية مؤخرًا عن الأسعار الجديدة التي يتم العمل بها داخل مصلحة الجمارك بوجه عام مع بداية شهر أغسطس، حيث جاء في القرار الصادر من قبل وزارة المالية أنه سوف يتم العمل بهذه الاسعار لمدة شهر أي لن يتم تغييرها خلال هذه الفترة حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

قامت الإدارة العامة للتقييم الجمركى والتي تتبع الإدارة المركزية للتعريفة والخاصة بالقيمة والمنشأ في مصلحة الجمارك والتي تخص تعاملاتها أسعار صرف العملات الأجنبية في مصر داخل الجمارك مقابل تعاملاتها بالجنيه المصرى والذي يعد العملة المحلية بالبلاد بإصدار قرار رسمي يضم منشور يحتوي على قائمة الأسعار الجديدة للشهر الجاري والذي يحمل رقم 22 لسنة 2017.

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ورد أنه طبقا لقرار السيد وزير المالية الذي أعلن عنه مؤخرًا والذي يخص الاسعار الجمركية الجديدة حيث ورد أنه يحمل رقم 41 لسنة 2017 ، والتى من المقرر لها أن يتم العمل بها بشكل رسمي منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء والذي يوافق 1/8/2017 وحتى يوم 31 /8/2017.

أعلنت مصلحة الجمارك المصريحها في منشورها الجديد أنه بعد تغيير سعر الدولار الجمركي مع ما يتناسب من متطلبات السوق تقرر تعديل أسعار العملات الأجنبية في إطار تعاملاتها مقابل الجنيه المصري، كما أنه تقرر أن يتم الإعلان عنها والعمل بها بشكل رسمي اعتبارا من بداية اليوم الثلاثاء وحتى انتهاء الشهر داخل الجمارك المصرية.

وعن إجمالي أسعار العملات الأجنبية الجديدة داخل الجمارك والتي قد أعلنت عنها هيئة الجمارك فكانت كالتالي:

دولار أمريكى قد بلغ 16.25 جنيه.

يورو قد بلغ 19.1003 جنيه.

فرنك سويسرى قد بلغ 16.7768 جنيه.

دولار كندى قد بلغ 13.0711 جنيه.

كرون دنمركى قد بلغ 2.5680 جنيه.

جنيه استرلينى قد بلغ 21.3574 جنيه.

كرون نرويجى قد بلغ 2.0548 جنيه.

كرون سويدى قد بلغ 2.0021 جنيه.

100 ين يابانى قد بلغ 14.6860 جنيه.

ريال سعودى قد بلغ 4.3333 جنيه.

دينار كويتى قد بلغ 53.8438 جنيه.

دينار بحرينى قد بلغ 43.0921 جنيه.

درهم إماراتى قد بلغ 4.4245 جنيه.

دولار إسترالى قد بلغ 12.9805 جنيه.

ريال عمانى قد بلغ 42.2112 جنيه.

ريال قطرى قد بلغ 4.4643 جنيه.

دينار أردنى قد بلغ 22.9520 جنيه.

يوان صيني قد بلغ 2.4124 جنيه.