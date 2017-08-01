البنك المركزي يعلن عن ارتفاع ديون مصر الخارجية بنهاية مارس الماضي

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جاءت تصريحات البنك المركزي المصري، الأخيرة مشيرة إلى ارتفاع الدين الخارجي المستحق على جمهورية مصر العربية، حيث ورد أنه قد ارتفع إجمالي الديون الخارجية على البلاد حتى وصل إلى نحو 73.9 مليار دولار أمريكي وذلك فى نهاية تعاملاتها بنهاية شهر مارس الماضى.

وبناءًا علي هذا فإن الدين الخارجي قد ارتفع بزيادة تقدر بنحو 18 مليار دولار أمريكي وذلك في خلال تعاملات آخر 9 أشهر، أى في خلال الفترة التي جري فيها التعاملات ما بين شهر يوليو الماضي إلى شهر مارس الأخير والذي وقع من السنة المالية الماضية حيث تتراوح ما بين عامي 2016 / 2017.

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وقد خرجت بعض التصريحات الصحفية من مسئول مصرفى رفيع المستوى، وتم الإعلان عنها على عدد من المواقع الإخبارية وكان مفادها إن مصر لم تقم من قبل بالتخلف عن سداد قيمة أقساط مديونياتها الخارجية والتي تقوم بشكل دائم ومنتظم بتسديدها فى مواعيدها المحددة، كما أكد المسؤول المصرفي على أن مصر لن تسعى إلى التخلف عن سداد أحد مديونياتها المالية ايضًا لأي جهة ايضًا.

وقد ورد في التصريحات الصحفية أن مصر قد قامت بسداد المبلغ الأخير الذي كان مقرر عليها، حيث سددت مبلغ مقداره 700 مليون دولار أمريكي، وقد تم السداد بشكل رسمي فى شهر يوليو الماضى وكان هذا المبلغ مستحقة على مصر تجاه دول نادي باريس.

وفي سياق آخر، قد ورد أن البنك المركزي المصري قد أعلن عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي والذي يعد بكافة آجاله علي نحو 18.1 مليار دولار أمريكي علي أن يكون بمعدل 32.5% وذلك في خلال تعاملاته فى الفترة التي تتراوح ما بين شهر يوليو إلى شهر مارس وذلك عن عام 2016/ 2017 ليكون بذلك قد وصل إلى نحو 73.9 مليار دولار أمريكي في نهاية مارس الماضي.

وان السبب وراء هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة صافي المستخدم من القروض بالإضافة إلى التسهيلات والتي تصل إلى 19.1 مليار دولار أمريكي كما ورد أنه قد انخفضت أسعار معظم العملات ايضًا التي تم الاقتراض بها في تلك الفترة أمام عملة الدولار الأمريكي بشكل كبير حيث وصل طبقًا للتصريحات إلى بنحو مليار دولار أمريكي.