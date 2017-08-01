البنك المركزي يعلن عن ارتفاع قيمة قروض الجهاز المصرفي بخلاف تعاملاته إلى 1.358 تريليون جنيه

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وصلت قيمة الأرصدة التابعة للقروض المقدمة من عملاء البنوك فيما عدا البنك المركزي إلى 22 مليار جنيه كارتفاعات خلال الفترة الأخيرة، و بالتالي فإن قيمة القروض قد ارتفعت من 1.336 تريليون جنيه في مارس إلى 1.358 تريليون جنيه في أبريل الماضي.

و كانت قيمة القروض التي منحتها البنوك للحكومة قد وصلت إلى 305.3 مليار جنيه خلال شهر أبريل الماضي، بقيمة 178.6 مليار جنيه حصلت عليها الحكومة بالدولار بينما قيمة ما حصلت عليه الحكومة بالعملة المحلية قد وصل إلى 126.6 مليار جنيه.

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و قد شهدت القروض الغير حكومية ارتفاع في أبريل الماضي لتصل إلى نحو 1.05 تريليون جنيه، كنت قيمة القروض التي قدمتها البنوك بالعملة المحلية وقتها 698.3 مليار جنيه، حصلت خلالها الأنشطة الزراعية على مبلغ 73.6 مليار جنيه والأنشطة الصناعية على 206.2 مليار جنيه و الأنشطة التجارية على 79.4 مليار جنيه والخدمات على 179.7 مليار جنيه، وكانت قيمة ما استحوذت عليه باقي الأنشطة نحو 225.6 مليار جنيه.

و قد وصلت قيمة القروض التي قدمتها البنوك بالعملات الأجنبية إلى 345.3 مليار جنيه، ليَحصل منها القطاع الزراعي على 2.7 مليار جنيه والصناعي على 173.1 مليار جنيه والتجاري على 25.2 مليار جنيه والخدمي على 137.4 مليار جنيه وكانت قيمة المبالغ التي حصلت عليها القطاعات الأخرى نحو 15.7 مليار جنيه.

بلغت قيمة حجم محفظة الأوراق المالية نحو 1.570 تريليون جنيه بعد الارتفاعات التي شهدتها بقيمة 13 مليار جنيه كقيمة للاستثمارات في البنوك والسندات والأسهم في جميع البنوك عدا البنك المركزي، وكان هذا خلال التقارير التي صدرت مع أواخر شهر أبريل، في حين أن تقارير شهر مارس الماضي كانت قد أشارت إلى نحو 1.557 تريليون جنيه.

وكانت قيمة ما استحوذ عليه القطاع الحكومي نحو 1.473 تريليون جنيه وهي تشكل القطاع الأكبر، في حين أن قيمة ما استحوذ عليه القطاع الخاص قد بلغت 73.7 مليار جنيه وكان هذا مع أواخر أبريل الماضي، و قيمة ما استحوذ عليه قطاع الأعمال 378 مليون جنيه، وكان الباقي من العالم الخارجي يصل إلى 23.09 مليار جنيه.

و طبقا لإجمَالي المحفظة فإن قيمة العملة المحلية قد وصلت إلى 1.09 تريليون جنيه، من بينها 1.04 تريليون جنيه تابعة للقطاع الخاص وقيمة 53.3 مليار جنيه تابعة لقطاع الأعمال العام والخاص وكذلك العالم الخارجي.

في حين أن قيمة ما استحوذت عليه العملة الأجنبية قد وصلت إلى 473.5 مليار جنيه منها 429.7 مليار جنيه تابعة للقطاع الحكومي و قيمة 43.7 مليار جنيه تابعة للقطاع الخاص وكذلك العالم الخارجي.