البنك المركزي: وصل حجم التبادل التجاري بين مصر و14 دولة في فترة 9 أشهر إلى 34.6 مليار دولار

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وصل حجم التبادل التجاري خلال الفترة ما بين شهري يوليو و مارس لعامي 2016/2017 و التي كانت ما بين مصر وعدد 14 دولة بقيمة 60% من قيمة التبادل التجاري متمثلة في أهم الشركاء التجاريين بعد الارتفاعات التي شهدتها في تلك الفترة إلى قيمة 34.65 مليار دولار، هذا في حين أن قيمة التبادل في نفس الفترة من العام المالي 2015/2016 كانت قد بلغت 34.21 مليار دولار.

كما وشهدت قيمة الصادرات المصرية قد ارتفعت بعد أن كانت 8.75 مليار دولار إلى 10.1 مليار دولار والتي تمدها مصر لأحد أهم الشركات التجارية وفقا لتقارير التي يصدرها البنك المركي بصورة شهرية.

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كما وانخفضت قيمة الواردات المصرية لتصل إلى 24.5 مليار دولار خلال فترة ال 9 شهور من العام المالي 2016/2017 هذا بالمقارنة مع العام المالي 2015/2016 في نفس الفترة والتي وصلت وقتها إلى 25.4 مليار دولار.

و وصل حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال العام المالي 2016/2017 خلال الفترة من يوليو إلى مارس نحو 4.5 مليار دولار، الأمر الذي جعلها تحتل المرتبة الأولى وتأخذ مرتبة أهم الشركاء التجاريين، من بين تلك المبالغ واردا بقيمة 2.24 مليار دولار وصادرات بقيمة 2.28 مليار دولار، في حين أن الولايات المتحدة تشغل المرتبة الثانية بقيمة 3.35 مليون دولار كقيمة للتبادل التجاري بينها وبين مصر منها واردات بقيمة 2.27 مليار دولار وصادرات بقيمة 1.257 مليار دولار.

و كانت المرتبة الثالثة من نصيب الصين، والتي بلغ حجم التبادل التجاري بينها وبين مصر نحو 3.35 مليار دولار بلغت قيمة الواردات خلالها 3.28 مليار دولار والصادرات نحو 70.7 مليار دولار، و جاءت إيطاليا في المرتبة الرابعة بقيمة 2.89 مليار دولار بلغت قيمة الواردات فيها نحو 1.5 مليار دولار والصادرات نحو 1.38 مليار دولار، في حين أن المركز الخامس كان من نصيب المملكة العربية السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار بلغت قيمة الواردات خلالها 1.9 مليار دولار وقيمة الصادرات نحو 745 مليون دولار.

كما أضاف التقرير أن فترة التبادل التجاري بين ألمانيا ومصر قد وصلت إلى 9 شهور فقط خلال العام المالي الحالي والتي وصلت قيمة التبادل التجاري فيها نحو 2.68 مليار دولار بقيمة واردات وصلت إلى 2.1 مليار دولار وصادرات وصلت إلى 579.4 مليون دولار، في حين أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة قد وصلت إلى 2.3 مليار دولار شكلت الواردات منها 1.4 مليار دولار ووصلت قيمة الصادرات إلى 941.6 مليون دولار.

بينما كان حجم التبادل التجاري بين سويسرا ومصر يصل إلى 2.132 مليار دولار قيمة الواردات فيها 1.47 مليار دولار وقيمة الصادرات 654 مليون دولار، وجاءت المرتبة العاشرة من نصيب روسيا والتي بلغ قيمة التبادل التجاري بينها وبين مصر 2.016 مليار دولار منها واردات بقيمة 1.06 مليار دولار وصادرات بقيمة610.3 مليون دولار.