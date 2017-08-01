أسعار السلع ما بين العامين الماضي والحالي وقيمة الارتفاع في كل سلعة

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جاء تقرير شهر يونيو 2017 الصادر من الغرفة التجارية بالقاهرة ليشير إلى ارتفاع أسعار السلع التجارية عند مقارنتها بالأسعار التي كان يتم التعامل بها في نفس الفترة من العام الماضي، وقد جاءت تلك الارتفاعات لزيادة أسعار التكلفة.

وشملت الزيادات في الأسعار البقوليات والحبوب وعلى رأسها الأرز البَلدي السائب الذي وصل سعره إلى 8 جنيهات بعد أن كان 6.5 جنيه، والأرز البلدي المعبأ وصل إلى 10 جنيهات بعد أن كان 8 جنيه، والفول البلدي السائب وصل إلى سعر 13.5 جنيه بعد أن كان 12 جنيه، والفول المستورد السائب وصل سعره إلى 10 جنيه بعد أن كان 7.5 جنيه، والفول المجروش السائب وصل سعره إلى 10 جنيه بعد أن كان 8 جنيه والعدس الأصفر السائب وصل سعره إلى 20 جنيه بعد أن كان 14 جنيه ورالعدس بجبة البلدي السائب وصل سعره إلى 19 جنيه بعد أن كان 14.5 جنيه، و العدس بجبة المستورد السائب وصل سعره إلى 17 جنيه بعد أن كان 12 جنيه.

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في حين أن أسعار الزيوت والمِسلي كانت من بين السلع التي شهدت زيادات في الأسعار، فقد وصل سعر الذرة اللتر إلى 16.25 جنيه بعد أن كان 9 جنيه وهناك أنواع وصلت إلى سعر 24 جنيه بعد أن كانت 15 جنيه، وارتفع سعر زيت عباد إلى 22 جنيه بعد أن كان 14 جنيه، وهناك أنواع وصل سعرها إلى 23.5 جنيه بعد أن كانت 23.5 جنيه، ووصل سعر زيت الخليط 800 مللي سعر 19 جنيه بعد أن كان 9.75 جنيه، وكيلو الزبدة وصل إلى سعر 95 جنيه بعد أن كان 54 جنيه، والزبدة الطبيعي المستورد وصل سعره إلى 80 جنيه بعد أن كانت 40 جنيه والمسلي الطبيعي وصل سعره إلى 110 جنيه بعد أن كان 58 جنيه والمسلي الطبيعي الجاموسي المعبأ إلى 85 جُنيه بعد أن كان 37 جنيه والمسلي الصناعي المعبأ إلى 37 جنيه بعد أن 25.5 جنيه الكيلو ونصف.

ووصل سعر كيلو السكر إلى 10.5 جنيه من 5.5 جنيه، و سعر شاس ليبتون الناعم 250 جرام قد وصل إلى 22.5 جنيه بعد أن كان 13 جنيه، وشاي العروسة الناعم 2250 جرام قد وصل إلى 18.5 جنيه بعد أن كان 10.5 جنيه، والمكرونة السائب الشعبي قد وصل سعر الكيلو إلى 7.25 بعد أن كان 4.25 جنيه، وسعر المكرونة المعبأ شعبي ستار د وصل السعر إلى 4 جنيهات بعد أن كانت 2.5 جنيهن والمكرونة المعبأ الفاخر ريجينا قد وصل سعرها إلى 6.25 جنيه بعد أن كانت 5.5 جنيه.

وارتفع سعر الدقيق السائب إلى 7.25 جنيه بعد أن كانت 4 جنيه، و الدقيق المعبأ وصل سعره إلى 8.5 جنيه بعد أن كان 5 جنيه وكيلو الجبن الأبيض دوبل كريم وصل إلى 47.5 جنيه بعد أن كان 33 جنيه والجبن الاسطنبولي وصل سعره إلى 47.5 جنيه بعد أن كان 33 جنيه، والجبن الرومي القديم وصل سعره إلى 80 جنيه بعد أن كان 60 جنيه والجبن الرومي الجديد سعره 70 جنيه بعد أن كان 50 جنيه والجبن المثلثات وصل إلى 6.75 جنيه بعد أن كان 3.5 جنيه، واللبن الطبيعي الجاموسي السائب وصل سعره إلى 11 جنيه بعد أن كان 8 جنيه واللبن المبستر وصل سعره إلى 12.50 جنيه بدلا من 9 جنيه واللبن المبستر المعبأ وصل سعره إلى 13.25 جنيه بعد أن كان 9.25 جنيه واللبن المعبأ نص لتر وصل سعره إلى 6 جنيه بدلا من 4.25 جنيه واللبن المجفف وصل سعره إلى 43 جنيه بدلا من 25 جنيه، وبيض المزارع وصل سعره إلى 39 جنيه الكرتونة من 18 جنيه.

هذا بجانب أن أسعار اللحوم كانت من بين الأسعار التي ارتفعت فارتفع سعر لحم الكندوز إلى 140 جنيه بدلا من 89 جنيه، والجاموسي إلى 100 جنيه بعد أن كان 67 جنيه والضأن إلى 145 جنيه بعد أن كان 92 جنيه والجملي إلى 95 جنيه بعد أن كان 58 جنيه والبرازيلي المجمد إلى 75 جنيه بعد أن كان 46 جنيه، والسوداني الطازجة إلى 95 جنيه بعد ان كانت 61 جنيه والدجاج إلى 35 جنيه بعد أن كانت 23 جنيه و دجاج المزارع الأحمر إل 37 جنيه من 26 جنيه والدجاج البلدي إلى 37 جنيه من 27 جنيه والدجاج المجمد إلى 35.5 جنيه من 28 جنيه.

هذا بجانب أسعار الأسماك التي ارتفعت فارتفع كيلو البلطي إلى 30 جنيه بعد أن كان 16.5 جنيه و المتوسط وصل إلى 25 جنيه بعد أن كان 15 جنيه والبوري وصل إلى 65 جنيه بعد أن كان 36 جنيه والمرجان المجمد وصل إلى 35 جنيه بعد أن كان 28 جنيه والتونة وصل إلى 26 جنيه بعد أن كان 17 جنيه والجمبري المتوسط 165 جنيه بعد أن كان 100 جنيه والفلية 100 جنيه بعد أن كان 72 جنيه.

كما أكد نائب رئيس الاتحاد العام التابع للغرف التجارية أن الغرفة تقوم برصد عام ومستمر لكافة الأسعار التي تتغير خلال التعاملات في السوق، هذا بجانب الأسباب التي أدت إلى تلك التغيرات لتَقوم بالإعلان عن تلك المتابعات أول بأول.

هذا وأضاف أنه من المهم لرصد الحركة التجارية في السوق أن تتم متابعة كافة القطاعات أول بأول، و أن السبب وراء الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع في السوق ما بين العامين الماضي والحالي ترجع إلى ارتفاع سعر التكلفة بالنسبة لتلك السلع.