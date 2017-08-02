توقيع 6 عقود استثمارية جديدة بمنطقة قناة السويس

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شهد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، امس الثلاثاء الموافق الأول من شهر أغسطس، وهذا بالمقر الرسمي لمجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول عقود استثمارية جديدة وهذا بمنطقة قناة السويس، وهي عبارة عن ست عقود لشركات استثمارية وهي تسويات بمنطقة العين السخنة بالمنطقة الجنوبية الواقعة على محور تنمية قناة السويس على مساحة تبلغ 16.22 مليون متر مربع.

وقام رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الفريق مهاب مميش، بالتوقيع على العقود الاستثمارية وذلك مع رؤساء مجالس إدارات الست شركات وحضر التوقيع ايضا وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر.

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وقال الفريق مميش أن تلك التسويات احتوت اثنين من المستثمرين المحليين، وهما شركة الشرقيون للمشروعات الصناعية ، وتعتبر شركة البحر الأحمر للنحاس “السويدي” مستثمر رئيسي .

كما أضاف أنه تلك العقود أبرمت لإقامة أربع مشروعات صناعية التي سيتم إنشاؤها على مساحة تبلغ 3.900 مليون متر مربع، وهذه المشروعات هي شركة السخنة للتكرير والبتروكيماويات والتي سوف تستحوذ على مساحة 2.2 مليون متر مربع، الشركة المصرية الصينية المشتركة للاستثمار والتي سوف تستحوذ على مساحة 1.25 مليون متر مربع، وشركة راية للتصنيع والخدمات اللوجستية والتي سوف تستحوذ على مساحة 100 ألف متر مربع، وشركة بورسعيد للصلب سوف تستحوذ على مساحة 35.500 ألف متر مربع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السفير اشرف سلطان، أن رئيس مجلس الوزراء أكد على أن الحكومة تهتم بالعمل على تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية المتواجدة في قناة السويس، حيث أنها تعتبر من المناطق التي لها الكثير من الخصائص والمميزات التي تجعلها من المناطق المساهمة في جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين على إقامة المشروعات الكبيرة، كما ان الحكومة تعمل على توفير المناخ الجاذب للاستثمار.

كما قالت وزيرة الاستثمار الدكتور سحر نصر أن الوزارة قامت بالمساهمة في المنطقة الاقتصادية، للعمل على إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، وتسهيل الفرص الاستثمارية المتواجدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقيام بتشجيع المستثمرين.

والجدير بالذكر أن في شهر يوليو الماضي قت تم توقيع خمسة عشر عقد استثماري بالمنطقة الاستثمارية، وتم النجاح في تفعيل اتفاق مشروع محطة سونكر للصب السائل والتي تتكون من استثمار أجنبي يبلغ 500 مليون دولار.