قائمة أسعار السلع الجديدة المطروحة على بطاقات التموين

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أعلن السيد وزير التموين والتجارة الداخلية مؤخرًا عن قيمة أسعار السلع التموينية المقررة علي البطاقات التموينية في الفترة القادمة، كما أعلن السيد الوزير عن طرح عدد من السلع الجديدة إلى المقيدين على البطاقات التموينية و الدعم التمويني.

ورد في تصريحات المصيلحي، أن هذه السلع الجديدة المقررة مثل اللبن المجفف والمعبأ منه ايضًا، وزيت الذرة، العسل الأسود والعسل الأبيض، والحلوي الطحينية بالإضافة إلى كلاً من الخضروات المجمدة والزبدة والجبن والمسلي والشاي.

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من جهة أخرى قد ورد أن السيد وزير التموين والتجارة قد أكد على استمرار الوزارة علي صرف السلع الأساسية من هذه المنتجات بجانب السلع الإضافية الخاصة بها على أن يكون نصيب الفرد علي البطاقة 50 جنيهاً وذلك في حالة كان بالبطاقة أربع أفراد، أما فى حالة وجود الفرد الخامس على البطاقة الواحدة من المقرر أن تنخفض نسبة الدعم على الفرد الخامس ليصبح الدعم الخاص به خمسة وعشرون جنيهاً فقط.

وأضاف وزير التموين في تصريحاته أن هناك عدداً من السلع الجديدة قد تم ضمها إلى قائمة السلع التموينية وقد بلغ عددها 66 صنفاً، كما زادت السلع من 20 سلعة في الماضي حتى 29 سلعة حاليًا وذلك مع مطلع شهر أغسطس

وقد قام علي مصيلحي بالتأكيد على المواطنين علي التمسك بحقهم في الحصول على الفواتير الخاصة بعملية شراء السلع الخاصة بهم بالإضافة إلى احتفاظ كل مواطن بالبطاقة الذكية الخاصة به لكي يتمكن من الحصول علي السلع المدعومة ولمن يرغب في تقديم أي شكوي يرجي منه الاتصال على الرقم المخصص بالوزارة وهو الخط الساخن والذي صرح بنه رقم 19280.

وأضاف وزير التموين والتجارة فى بيانه أن الأصناف الجديدة التي قررتها الوزارة تتضمن العديد من الانواع علي الصنف الواحد وقد ضرب مثال بسلعة الزيت الذي أصبح مع بداية الشهر الجاري له العديد من الأنواع بداخل البطاقة مما تتيح الوزارة الفرصة أمام المواطنين للحصول على العديد من الفرص للاختيار الأفضل والمناسب لهم بأسعار مخفضة.

وعن حق المواطن في الدعم التمويني بالبطاقة فمن حقه الحصول على السلع الأساسية وهي 2 كيلو سكر بالإضافة إلى كيلو أرز ونصف زيت طعام و كيس مكرونة.