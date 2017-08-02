أسعار أراضي القرعة المطروحة في المدن الجديدة تعرف عليها

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نقدم لزوار موقعنا مصر 365 أسعار أراضي الإسكان الإجتماعي بنظام القرعة والتي تم عرضها على المساحات من 209 إلى 276 متر مربع، والتي تم طرحها في التوقيت الحالي من قبل وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، والتي تختص بعدد عشر مدن جديدة وهى”مدينة العبور ومدينة بدر ومدينة العاشر من رمضان ومدينة بني سويف الجديدة ومدينة طيبة الجديدة ومدينة برج العرب بجانب مدينة أسيوط الجديدة مدينة الفيوم الجديدة ومدينة السادات ومدينة سوهاج الجديدة ومدينة قنا الجديدة” الجدير بالذكر أنه تم فتح سحب الكراسات الخاصة بشروط المدن الجديدة لعدد محدد من قطع الأراضي وهو 12721 بهذه المدن التي تم ذكرها وذلك كان قبل ثلاث أيام وسيظل سحب الكراسات لمدة شهر من بداية الفتح.

كما أتاحت وزارة الإسكان عدد 415 قطعة أرض متواجدة بمدينة العبور، والتي تبدأ مساحتها من 209 متر مربع كما أنه تم تحديد سعر المتر على 1770 جنيها. بينما تم إتاحة عدد 1177 الأراضي متواجدة بمدينة العاشر من رمضان تبلغ مساحة 209 متر مربع حيث تم تحديد سعر المتر بـ 770 جنيها ، وأيضا يتواجد قطع أراض بمساحات من 209 إلى 276 متر مربع وتم تحديد سعر المتر لهذه المساحة بـ 880 جنيها .

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بينما المساحات التى تم طرحها في مدينة برج العرب هي 1172 قطعة أرض تم توزيعها على مساحتين، مساحة أرض 209 متر مربع وتم تحديد سعر المتر على 755 جنيها، بينما كانت المساحة الثانية هي 276 متر مربع والتي تم تحديد سعر المتر على 875 جنيها.

وتم طرح عدد 2279 قطعة أرض في مدينة السادات بمساحة 209 متر مربع وتم تحديد سعر المتر على 915 جنيها، بينما طرحت عدد 401 قطعة أرض بمدينة بدر وتم توزيعهم على مساحتين مساحة تبلغ 209 متر مربع وتم تحديد سعر المتر إلى 580 جنيها، بينما تم تحديد سعر المتر للمساحات الأكبر التي تبلغ 276 متر مربع سعر 975 جنيها.

وايضا تم توزيع عدد 181 قطعة أرض بمدينة طيبة الجديدة مساحة 209 متر مربع بسعر 620 جنيها للمتر الواحد بمساحة 276 متر مربع بسعر 710 جنيه للمتر الواحد، وكان نصيب مدينة أسيوط الجديدة عدد 1311 قطعة أرض وتم تقسيمهم على مساحة 209 متر مربع بسعر 575 جنيها، بمساحة 276 متر مربع بسعر 665 جنيها للمتر الواحد.

وقامت الهيئة بطرح عدد 227 قطعة أرض وذلك بمدينة الفيوم الجديدة بمساحة 276 متر مربع بسعر 710 جنيه للمتر الواحد، كما طرحت عدد 880 قطعة أرض بمدينة قنا الجديدة بمساحة 209 متر مربع بسعر 750 جنيها، وللمساحات الأكبر التي تبلغ 276 متر مربع بسعر 860 جنيها للمتر الواحد .

كان نصيب المساحات الأكبر من الأراضي لمدينة سوهاج الجديدة حيث بلغت 3620 قطعة أرض بمساحة 276 متر مربع بسعر 905 جنيها، بينما حصلت مدينة بني سويف الجديدة على 1058 قطعة أرض بمساحة 209 متر مربع بسعر 830 جنيها بينما المساحة الأكبر 276 متر مربع بسعر 950 جنيها

والجدير بالذكر أن أراضي القرعة هي من ضمن مشاريع الإسكان الإجتماعي وهي مخصصة لمحدودي الدخل، حيث أن الأراضي تم طرحها من مساحة 209 إلى مساحة 276 متر مربع، يتم دفع 25% من ثمنها في البداية ويتم تقسيم الأقساط على ثلاث سنوات ، على العلم بأنه يتم دفع 25 ألف مقدمة ويتم دفع باقي 25% بعد الفوز بالقرعة.