البنك المركزي:قفزة تاريخية للاحتياطي النقدي من 2011 إلى 2017

Advertisements

بعد عدم ثبات الاحتياطي النقدي وتعرضه للهبوط لمدة سبع سنوات منذ ثورة 25 يناير عام 2011، قد صرح البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي النقدي لأول مرة بعد هذه المدة فقد حقق قفزة تاريخية.حيث صرح البنك المركزي خلال بيان له أمس، أنه قد رفع الاحتياطات الأجنبية إلى 36.036 مليار دولار في أواخر الشهر الماضي، مقارنة بالاحتياطى خلال شهر يونيو للعام الماضي الذي كان يبلغ 31.305 مليار دولار وقد جاء هذا ليسجل أعلى مستوى منذ عام 2011، وبالمقارنة نلاحظ أن الاحتياطي النقدي زاد بمقدار 4.7 مليار دولار خلال هذا العام، وكان السبب في ذلك هو الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي وهذا بمقدار 1.25 مليار دولار.

ومفهوم الاحتياطي النقدي هو نسبة الودائع والسندات المتواجدة في البنك المركزي ويتكون من النقد الأجنبي، يتم الاحتفاظ بالأصول في المركزي وهو مجموع من العملات الأجنبية المختلفة والتي تكون معظمها من الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.وتقوم أصول الاحتياطي من النقد الأجنبي السماح بإمكانية شراء العملة المحلية، وهذا ما يسبب الثبات لها، وفي بعض الأوقات تقوم البنوك المركزية على مستوى العالم ببيع وشراء الاحتياطي الأجنبي للقيام بالسيطرة بسعر الصرف.

Advertisements

ونحن نقوم برصد الاحتياطي النقدي منذ عام 2011 حتى يوليو 2017، حيث كان يبلغ الاحتياطي النقدي لجمهورية مصر العربية في نهاية عام 2010 نحو 36 مليار دولار، ولكنه سرعان ما تذبذب وضع الاحتياطي النقدي نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية وقتها إلى أن وصل إلى 26.564 مليار دولار في شهر يونيو عام 2011 أي أنه هبط بمقدار 10 مليار دولار.

وفي عام 2012 هبط مرة أخرى ليصل إلى نحو 18.1مليار دولار، حيث أنه هبط بمقدار 8 مليارات دولار وكان ذلك نتيجة لعدم الحصول على الدخل الأجنبي وهروب بعض رؤوس الأموال للخارج، ووصل خلال شهر يونيو 2012 إلى 15.534 مليار دولار، وعد أن قام الرئيس المخلوع محمد مرسى تولى الرئاسة هبط مرة أخرى ليصل إلى 13.9 مليار دولار، وانخفض مرة أخرى خلال يناير 2013 ليصل إلى 13.6 مليار دولار ، ولكنه سرعان ما ارتفع الاحتياطي النقدي بعد أن تم أخذ قروض من بعض الدول العربية ليصل إلى نحو 14.9 مليار دولار في يونيو 2013.

وخلال يناير عام 2014 وصل إلى 17.1 مليار دولار ولكنه انخفض في شهر يونيو لنفس العام ليصل إلى 16.687 مليار دولار، بينما انخفض في يناير عام 2015 ليصل إلى 15.429 مليار دولار ثم ارتفع في يونيو عام 2015 ليصل إلى 20.08 مليار دولار، وفي يناير عام 2016 انخفض مرة أخرى ليصل إلى 16.477 مليار دولار ثم انخفض في يونيو 2016 إلى 16.3 مليار دولار.

وخلال يناير 2017 وصل الاحتياطي النقدي إلى 26.3 مليار دولار بينما وصل في شهر يوليو 2017 إلى 31.305 مليار دولار، إلى أن أعلن البنك المركزي تواجد قفزة تاريخية له ليصل إلى 36.036 مليار دولار بنهاية شهر يوليو 2017.