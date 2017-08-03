إنخفاض جديد في أسعار الذهب في مصر

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يعد معدن الذهب هو أحد العناصر الهامة والمعادن النفيسة التي توجد في أسواق مصر ودول العالم، وتسعى معظم النساء إلى اقتنائه والتزين به منذ قديم الأذل، وتحرص النساء علي الحصول عليه في شكل مشغولات وأسوار وحلي مختلفة الأشكال والصنع.

مع ارتفاع الأسعار بدأ الجميع في العزوف عن عملية شراء الذهب بكافة أنواعه سواء كان الغرض من الحصول عليه هو الاحتفاظ به كنوع من الحلي بغرض التزين أو المتاجرة به.

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بعد استمرار الركود في الأسواق المصرية و عزوف المصريين عن شراء الذهب لفترة طويلة امتدت لأشهر وبالمقابل الركود الذي وقع على الأسواق العالمية بشأن هذا الأمر وارتفاع الأسعار الخاصة بالمعدن النفيس بدأت أسعار الذهب بالتراجع رويدًا رويدًا حيث بدأت الأسعار في الانخفاض من جديد بالأسواق مما منح التجار والمسؤولين في عودة العملاء إلى غزو أسواق الذهب مرة أخرى في الفترة القادمة.

وردت بعض الأنباء الخاصة بخصوص تعاملات الذهب اليوم الخميس داخل محلات الصاغة بجميع المحافظات وبال الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 يسجل أسواق بصفة عام والتي أشارت إلى انخفاض سعر المعدن النفيس خلال تعاملاته اليوم.

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ورد أنه قد وصلت أسعار الذهب بعد هذا الانخفاض الجديد الذي طرأ على سعر الجرام فيها بالسوق المحلية المصرية اليوم الخميس أنه مازالت عملية الانخفاض في أسعار الذهب مستمرة داخل المحلات على كلاً من السبائك بصفة عامة والمشغولات الذهبية بصفة خاصة.

حيث تم الإشارة إلى انخفاض سعر الذهب فى تعاملاته اليوم وفقًا للتصريحات التي أدلى بها المسؤولون عن سعر المعدن النفيس بالأسواق بحوالى جنيهين، ليصبح بهذا هو نفس قيمة تراجع سعر الذهب الذي حدثت يوم الأمس بالاسواق المصرية وتم التعامل بها.

من جهة أخرى قد سجلت أسعار الذهب الاسواق تراجع حيث وصل عيار 18 في تعاملاته اليوم إلى 539 جنيها للجرام، بالإضافة إلى عيار 21 قد بلغ في تعاملاته اليوم إلى 627 جنيها للجرام فيما سجل من جهة أخرى الجرام عيار 24 في تعاملاته اليوم قيمة 717 جنيها، وعن سعر الجنيه الذهب فسجل في تعاملاته اليوم 5.016 جنيه، أما السعر العالمى للأوقية سجل في تعاملاته اليوم حوالي 1267 دولارا.