وزارة الإسكان:سحب 52484 كراسة شروط لحجز قطعة أرض بالمدن الجديدة

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قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، بتلقيه بيان من بنك الإسكان والتعمير عن النسبة للعدد الذي قام بسحب كراسات شروط حجز قرعة الأراضي التي قامت الوزارة بطرحها في المدن الجديدة، حيث أنها قامت بطرح 24024 قطعة أرض خاصة بالإسكان الاجتماعي متميز وأكثر من متميز في أكثر من 19 مدينة جديدة، وهذا طبقا لنظام القرعة العلنية، حيث أفاد التقرير الذى تم تقديمه للوزير بأنه تم سحب 52484 كراسة شروط خلال أربعة أيام بداية من طرح الكراسات.

وقد صرح وزير الإسكان أنه تم بيع 37686 كراسة شروط الخاصة بأراضي الإسكان الاجتماعي، حيث بلغ عدد كراسات أراضي الإسكان التي تم بيعها لفئة المتميز ما يقرب من 11983 كراسة، بينما بلغ عدد كراسات أراضي الإسكان التي تم بيعها الفئة الأكثر من متميز 2815 كراسة، كما قام بالتوضيح حول أن قام بنك الإسكان والتعمير ببيع كراسات الشروط منذ يوم الأحد الماضي الموافق 30 من يوليو 2017.

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وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تقديم استمارة البيانات المتواجدة في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالأراضي، والتي يتواجد بها أسعار الأراضي للقيام بحجز قطعة الأرض وسيكون هذا ابتداء من يوم الأحد المقبل الموافق السادس من أغسطس لعام 2017 وتستمر إلى يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرون من أغسطس لعام 2017، وسيتم الاستقبال ببنك الإسكان والتعمير ابتداء من الساعة الثالثة عصرا إلى الساعة الخامسة مساءا وهذا بجميع فروع بنك الإسكان والتعمير في جمهورية مصر العربية، كما قام الوزير بالتحذير من التعامل مع أي جهة أو شخص خارج فروع البنك.

والجدير بالذكر أن المساحات المطروحة الخاصة بالأراضي بالمدن الجديدة تبدأ من 209 متر مربع إلى 276 متر مربع، وقد شهد بنك الإسكان والتعمير إقبال كبير لسحب كراسات الشروط حيث توافد المواطنين للقيام بسحب كراسة الشروط الخاصة بالأراضي.

والجدير بالذكر أنه قام عدد من المواطنين بالتصريح بأن أسعار الأراضي التي تم طرحها مناسبة جدا بالمقارنة بسعر الأراضي في المناطق الشعبية فهي فرصة للحصول على قطعة أرض في مكان راقي وبسعر مميز، حيث زاد الإقبال على قطع الأرض بفئة المتميز بالمقارنة بفئة الأكثر تميزا.