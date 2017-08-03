وزير قطاع الأعمال يناقش العلاوة الخاصة مع مجموعة من رؤساء الشركات القابضة

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قام وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور “أشرف الشرقاوي” اليوم باستقبال مجموعة من ممثلي الاتحاد العام للعمال التابعين لعدد من مجالس إدارات الشركات القابضة التي تتبع الوزارة، و جاء هذا الاجتماع للقيام بعرض مجموعة التطورات والمؤشرات التابعة لأداء الشركات التي تنتمي إلى وزارة قطاع الأعمال.

كما قام الاجتماع أيضا بعرض قضية العلاوة الخاصة للعاملين في القطاع الخاص وهم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، هذا حيث جاء هذا الأمر للعمال التابعين للقطاع الخاص وليس للعمال التابعين لقطاع الأعمال العام.

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و قد أكد الشرقاوي خلال تصريحاته أن الفترة القادمة ستشهد اجتماع بينه وبين مجموعة من رؤساء الشركات القابضة وذلك من أجل البحث في طريقة لاثَابة العاملين في الشركات، وأن هذا سيعتمد على الأداء الذي تحقق خلال الفترة الماضية من قبل الشركات، وبالتالي فإنه من المتوقع أن يتم ربط أجور العاملين والعلاوات التي تقدمها الشركات بالإنتاج الذي تحققه.

و يعتمد هذا على محفظة قطاع الأعمال العام وكذلك نتائج أعمال الشركات وهذا بالنسبة للعام المالي السابق الذي انتهى في تاريخ 30/6/2017، هذا بجانب أنه من المقرر كذلك أن يقوم الشرقاوي بعقد اجتماع آخر مع ممثلي العاملين في الشركات القابضة وأن هذا الاجتماع سيكون بعد اجتماع رؤساء تلك الشركات، وذلك لبحث حاجات ومطالب العاملين في تلك الشركات.

الجدير بالذكر أن علاوة القطاع الخاص قد طالب بها مجموعة من الأعضاء في البرلمان وكذلك قام وزير المالية بمبادرة يدعو خلالها رؤساء الشركات القابضة والشركات التابعة للقطاع الخاص بتطبيق تلك العلاوة، وجاء هذا في ظل الارتفاعات التي قد شهدتها أسعار السلع والمنتجات والخدمات في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

هذا بجانب الإجراءات الحكومية التي اتخذتها الحكومة في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي كانت إجراءات قاسية جدا منها الارتفاعات التي طرأت على أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية، إلا أن هذه المبادرة لم تلق الموافقة من قبل الجميع.

خاصة وأن هناك العديد من الشركات التابعة للقطاع الخاص تعاني من خسائر نتيجة الركود الذي يشهده السوق وعدم بيع المنتجات الخاصة بها نتيجة ارتفاع أسعارها، وبالتالي فإنها لن تتمكن من تحمل نفقة علاوة جديدة للعاملين في ظل تلك الظروف، وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الشركات ممن قامت برفع أجور العاملين قبل الإعلان عن تلك المبادرة.