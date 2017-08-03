زيادة 15% في صادرات مصر لـ 10 دول بقيمة 5.6 مليار دولار

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حققت الصادرات المصرية بجميع القطاعات طفرة خاصة خلال النصف الأول من عام 2017، وقد استقبلت عدداً من أسواق دول العالم الصادرات المصري في ظل استمرار الإقبال عليها وزيادة القدرة التنافسية، وجاءت أسواق كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والسعودية والإمارات وتركيا ولبنان في مقدمة هذه الأسواق، هذا وقد كشف تقرير تلقاه وزير الصناعة والتجارة المهندس”طارق قابيل” أن مستودع بيانات التجارة الخارجية المصرية خلال النصف الأول من عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016 عن ارتفاع الصادرات المصرية إلى تلك الدول مجتمعة إلى 5.6 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبة الصادرات 15%.

وقد رصد التقرير معدلات زيادة ملحوظة في الصادرات لدول العالم وارتفعت الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى 637 مليون دولار مقارنة بـ 573 مليون دولار خلال العام الماضي في نفس الفترة وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من الولايات المتحدة خلال نفس الفترة من 2 مليار دولار إلى 1.6 مليار دولار بانخفاض نسبته تعدت الـ 20%، وارتفعت الصادرات المصرية إلى تركيا من 628 مليون دولار إلى 903 مليون دولار بزيادة قدرت بـ 44% وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة في 914 مليون دولار مقابل 1.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض تقدر بـ40%.

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وارتفعت الصادرات إلى إيطاليا إلى 761 مليون دولار مقابل 589 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 29%، وقد انخفضت الواردات المصرية من إيطاليا من 2 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار بانخفاض نسبته 25% من نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنظر إلى الصادرات إلى ألمانيا من 277 مليون دولار إلى 287 مليون دولار بزيادة 4% وفي المقابل انخفضت الواردات من 3 مليارات إلى 2,3 مليار دولار بانخفاض 23% وإلى البرازيل ارتفعت من 33 مليون دولار إلى 48 مليون دولار بزيادة نسبتها 45% وانخفضت الواردات من مليار دولار إلى 677 مليون دولار بانخفاض نسبته 33%، بالإضافة إلى فرنسا ارتفعت الصادرات من 235 مليون دولار إلى 254 مليون دولار في النصف الأول من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2016، بزيادة نسبتها 8% وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة نفسها من 967 مليون دولار إلى 775 مليون دولار بانخفاض نسبته 344 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري بالمقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016 بزيادة نسبتها 48%.

وبالنسبة إلى روسيا ارتفعت الصادرات المصرية من 224 مليون دولار إلى 286 مليون دولار بزيادة نسبتها 28% ، وانخفضت الواردات من مليار و420 مليون دولار إلى مليار و 394 مليون دولار بانخفاض نسبته 2%، وعلي مستوي الدول العربية ارتفعت الصادرات المصرية إلى الإمارات العربية المتحدة من مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الجاري بزيادة نسبتها 20%، وإلى لبنان بلغت الصادرات المصرية 311 مليون دولار مقابل 250 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة نسبتها 24%.