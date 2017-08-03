مجلس الوزراء يصدر قرار رفع سعر مياه الشرب والصرف الصحي ابتداء من الشهر الجاري

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قام مجلس الوزراء بإصدار قرار خاص بزيادة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي، وجاء هذا القرار ابتداء من الأول من أغسطس الجاري، كما وتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للبلاد يوم الأربعاء الماضي.

وبلغت قيمة الارتفاعات التي أقرها مجلس الوزراء على سعر مياه الشرب للمتر المكعب من سعر 30 قرش إلى 45 قرش، وجاء هذا القرار بالنسبة للشريحة الأولى للاستهلاك والتي تتراوح ما بين صفر إلى عشرة أمتار، بينما وصلت الارتفاعات في الشريحة الثانية والتي تتراوح قيمة الاستهلاك فيها من 11 متر إلى 20 متر مكعب إلى 120 قرش بعد أن كانت 70 قرش، ووصلت الارتفاعات بالنسبة للشريحة الثالثة والتي تصل قيمة الاستهلاك فيها ما بين 21 متر إلى 30 متر مكعب، بلغت الارتفاعات من 155 قرش إلى 165 قرش.

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أما بالنسبة للشريحة التي تصل قيمة الاستهلاك الخاص بها إلى 40 متر مكعب فإن سعر المتر المكعب من المياه يصل إلى 200 قرش، بينما الشريحة التي تصل قيمة الاستهلاك فيها إلى أكثر من 40 متر مكعب فإن سعر المتر المكعب من المياه يصل إلى 215 قرش.

هذا بجانب القرار الخاص برفع قيمة تكلفة الصرف الصحي والتي قد وصلت إلى 63% بعد أن كانت قيمتها 57 % قبل قرار رفع الأسعار.

الجدير بالذكر أن مثل تلك القرارات الاقتصادية القاسية تقوم الحكومة باتخاذها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه خلال الفترة الحالية، والذي تهدف من خلاله إلى إحداث المزيد من الإصلاحات في جميع نواحي الحياة وتبدأ بالاقتصاد، هذا في ظل المشكلات التي تواجهها البلاد خلال الفترة الحالية والتي تمتد لتشمل جميع الفروع.

وأكد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن نتائج تلك القرارات تحتاج إلى مزيد من الوقت أي أنها ستظهر على المدى الطويل، وجاء هذا خلال التعليقات التي صدرت عن مجموعة من الخبراء الاقتصاديين بعد الشكاوي التي صدرت من المواطنين في ظل قرارات الحكومة برفع أسعار السلع والخدمات والمنتجات في السوق.

ومع استقرار راتب الموظف الحكومي في ظل تلك القرارات الخاصة برفع الأسعار للخدمات فإن هذا يجعل المواطن يواجه الكثير من الضغط خلال الفترة الحالية، هذا بجانب الكثير من جرائم السرقة وقلة الأمن التي تعاني منها البلاد في ظل تلك الظروف القاسية وعدم قدرة المواطنين على تحمل تلك الإجراءات.