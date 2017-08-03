وزير التموين يتخذ قرار بتوحيد سعر توريد الأرز للقطاعين الخاص والعام

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أعلن رئيس شعبة الأرز التابع لغُرفة الحبوب باتحاد الصناعات “رجب شحاتة” أن شعبة الأرز كانت قد عقدت اتفاق مع وزارة التموين، وكان هذا الاتفاق بخصوص توحيد الأسعار الخاصة بالأرز الذي تورده الشعبة إلى كلا القطاعين العام والخاص، هذا بجانب أن شعبة الأرز لن تقوم بوضع سعر ثابت لتوريد الأرز للقطاعات خلال الموسم الجديد و أن الأسعار سيتم تحديدها وفقا لتعاملات السوق وقتها.

الجدير بالذكر أن شحاتة قد أكد أن مثل هذا القرار سوف يقدم العون إلى شركات قطاع الأعمال والتي يمكنها وفقا لهذا الشراء شراء الأرز بنفس الأسعار المتاحة للقطاع الخاص والذي يقوم بالشراء وفقا لها، وأن هذا سيكون له دور كبير جدا في القضاء على تخزين السلع واحتكارها في السوق.

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هذا بجانب أن عدد كبير جدا من الفلاحين كانوا يقوموا بتوريد محصول الأرز الخاص بهم لمضارب القطاع الخاص، ويرجع هذا إلى قيام عدد كبير من مضارب القطاع الخاص بشراء الأرز بأسعار مرتفعة، مما يجعل الفلاحين يمتنعون عن بيع محاصيل الأرز للقطاع العام.

هذا بجانب أنه قد أضاف خلال التصريحات، أن الأموال التي سيتم شراء الأرز وفقا للأسعار الجديدة بها سوف يقدمها وزير التموين لهذا الغرض، هذا بجانب أن الوزير سيقوم كذلك كل فترة أسبوع بعقد اجتماع مع رؤساء مضارب القطاعين الخاص والعام وذلك من أجل تحديد الأسعار المناسبة للأرز والتي سيتم الشراء وفقا لها من المزارعين.

جاء هذا الإجراء من قبل شعبة الأرز ووزير التموين نتيجة قيام مضارب القطاع الخاص برفع أسعار الأرز بشكل كبير مما يدفع الكثير من المزارعين إلى توريد محصولهم من الأرز إلى تلك المضارب، الأمر الذي يتسبب بأزمة في توفير الأرز لدي القطاع العام وبالتالي يتسبب في مشكلة توفير السلع اللازمة والتي توفرها الحكومة من خلال السلع التموينية واضطرار وزارة التموين إلى مواجهة تلك المشكلة في كل عام.

ولهذا فقد اتخذ وزير التموين ورئيس شعبة الأرز هذا القرار خلال الاجتماع الأخير للقضاء على تلك الأزمة، وتوفير السلع بأسعار مناسبة للكل دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج.