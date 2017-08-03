خبير اقتصادي: العام المقبل يَشهد انخفاض في سعر الدولار ل 14 جنيه وتراجع معدلات التضخم ل 14%

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أعلن الخبير الاقتصادي ومستشار صندوق النقد السابق، الدكتور “فخري الفقي”، أن الانخفاضات التي مرت بها أسعار الدولار خلال التعاملات في الفترة الأخيرة والتي قد تراجع فيها سعر الدولار بواقع 50 قرش خلال شهر واحد، بجانب الارتفاعات التي شهدها الاحتياطي النقدي في البنوك لأكثر من 36 مليار دولار تعود إلى مجموعة من العوامل والتي ستُساهم خلال ال 12 شهر القادم في إحداث المزيد من الانخفاضات في سعر الدولار.

كما أضاف خلال التصريحات أن الارتفاعات التي تشهدها معدلات الاحتياطي النقدي خلال الفترة من عام 2011 تشير إلى مزيد من الانخفاضات في سعر الدولار وفشل العديد من المضاربين في السوق، وأكد أنه مع استمرار تلك الارتفاعات فإن سعر الدولار سينخفض خلال ال12 شهر القادمة ليستقر عند سعر 14 إلى 15 جنيه، هذا بجانب معدلات التضخم التي ستنخفض إلى النصف لتصل بعدها إلى 15%.

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كما أضاف أن تلك المؤشرات التي تتعلق بارتفاع النقد الأجنبي وكذلك الانخفاضات التي تمر بها أسعار الدولار خلال التعاملات تعود إلى مجموعة من العوامل و على رأسها، تعافي السياحة المصرية من جديد، والصادرات المصرية التي تحسنت بعد قرار تحرير سعر الصرف للدولار، الارتفاعات التي شهدتها تحويلات المصريين في الخارج خلال الفترة الأخيرة، وفود العديد من الاستثمارات الخارجية، الاكتفاء الذي حققته مصر من الغاز الطبيعي والذي من المحتمل أن يوفر المليارات للبلاد.

هذا وأضاف أن التراجع الذي شهده سعر الدولار خلال التعاملات في البنوك قد أدى إلى تراجع في سعر الدولار الجمركي والذي يعتمد بشكل أساسي على سعر الدولار خلال التعاملات، حيث وصل سعره إلى 16.25 جنيه بعد أن كان 16.50 جنيه، الجدير بالذكر أن الانخفاض في سعر الدولار الجمركي سوف يؤدي بدوره إلى انخفاض في سعر السلع الأساسية مثل الزيت والقمح والسكر.

وخلال الساعات الأخيرة الماضية، جاء بيان البنك المركزي ليعلن المزيد من الارتفاعات التي شهدها الاحتياطي الأجنبي والتي تجاوزت ال 36 مليار دولار، وأكد أن تلك الارتفاعات تعد الأولى من نوعها والتي يشهدها البنك منذ 2011، و هنا ترتفع الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي أدت إلى ذلك ليخرج البعض فيجيب بأن تلك الارتفاعات نتيجة القروض التي تحصل عليها البلاد.