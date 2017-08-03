عبد العزيز الصفتي: الزيادة التي يشهدها الاحتياطي النقدي لا تعتبر طفرة مالية

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أعلن عضو لجنة السياحة التابع لمجلس النواب “عبد العزيز الصفتي” أن الارتفاعات التي يشهدها الاحتياطي الأجنبي للبلاد خلال الفترة الحالية والتي تتراوح ما بين 36.036 لا تعتبر طفرة اقتصادية أو مالية من الممكن أن يواجهها البنك المركزي حاليا.

أعلن المحررين البرلمانيين في تَصريحاتهم الصحفية عن الاحتياطي النقدي لشهر ديسمبر من عام 2010 والذي وصل وقتها إلى نحو 36.005 مليار دولار، وأضاف أن الاحتياطي الأجنبي يتمثل حاليا فى استثمارات الأجانب التابعة لأذون الخزانة و قد بلغت 3.5قيمتها نحو مليار دولار هذا خلال التعاملات الخاصة بيُوليو الماضي في حين أن تلك الاحتياطات تختلف اختلافا كبيرا عن الاحتياطات الأجنبية لعام 2010 و التي كانت تتمثل وقتها فى حصيلة عوائد سياحية وتحويلات العاملين في الخارج والمشروعات الاستثمارية.

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وتأكيدا لقرار النائب فان الاحتياطات الحالية ستخرج قريبا وفقا لالتزامات الدولة ، معلنا الزام مصر بسداد 20 مليار دولار خلال عام و نصف من الآن منها مبلغ 8 مليارات دولار خلال العام الحالي والتي من بينها مبلغ 420 مليون دولار تابعة لمديونيات نادى باريس من المقرر أن يتم سدادها خلال الشهر الحالي ، هذا بالإضافة إلي مبلغ 12 مليار دولار كانت قيمة الودائع التي قد تمكنت الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ من الحصول عليها.

جاء هذا ضمن التصريحات التي قام بها عضو البرلمان والتي أكد خلالها الاختلافات التي تكمن بين الاحتياطي النقدي للبلاد خلال الفترة الحالية والاحتياطي النقدي خلال عام 2010، وأكد أيضا أن تلك الارتفاعات التي يشهدها الاحتياطي النقدي خلال الفترة الحالية لا تمثل طفرة.

الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات قد ساهمت بشكل كبير في خفض سعر الدولار الأمريكي خلال التعاملات، هذا بجانب تراجع نسبة التضخم الذي تشهده البلاد خلال الفترة الحالية، وأكد العديد من الخبراء الاقتصاديين على أن تلك الارتفاعات في الاحتياطي النقدي من المقرر أن تساهم بشكل كبير في استمرار الانخفاضات في أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات وكذلك قيم التضخم الذي يعاني منها الاقتصاد.

الأمر الذي يؤكد تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد وظهور العديد من المؤشرات التي تؤكد ذلك، والتي تشير إلى المزيد من التحسن في كافة القطاعات الأخرى.