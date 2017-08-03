زيادة في أسعار صكوك الأضحية 45% بسبب غلاء أسعار اللحوم

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زادت أسعار صكوك الأضحية، التي توفرها المؤسسات الخيرية لعيد الأضحى المقبل بنسبة تعدت 45%، وذلك في أول موسم للأضحية بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، الأمر الذي أدي إلى غلاء الأسعار والخدمات، وقد سجل سعر صك الأضحية في جمعية الأورمان الخيرية ارتفاع بنسبة 27.5و45%، بينما في مؤسسة مصر الخير سجل ارتفاع 32% ولم تعلن جمعية رسالة أو بنك الطعام عن أسعار الصكوك حتى الآن، وقد وصل سعر صك الأضحية في مؤسسة مصر الخير هذا العام 2900 جنيه مقابل 2195 جنيها العام الماضي بزيادة 32%.

ويعتبر صك الأضحية في مؤسسة مصر الخير عبارة عن لحم بقري صافي بوزن 24 كيلو جرام ويحصل صاحب الصك علي ثلث الأضحية حوالي 8 كيلو جرام من اللحم، وجمعية الأورمان فإنها توفر ثلاثة أنواع من الصكوك الأول صكوك العجول المستوردة مقابل 1900 جنيه مقارنة بالعام الماضي الذي كان بسعر 1690 بزيادة 45%، والنوع الأخر هو عبارة عن عجول بلدي كبيرة وسعر الصك 2850 جنيها مقابل 1999 جنيها العام الماضي بزيادة 42.6%، بالإضافة إلى قيام الجمعيات الخيرية بذبح الأضحية والتضحية بالنيابة عن صاحب الصك وفقا لفتوى شرعية من دار الإفتاء المصرية تجيز الذبح بالنيابة عن صاحب الصك.

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ويقبل العديد من المواطنين هذه الصكوك لأنها تعتبر بديل أرخص من تحمل تكلفة شراء الأضحية بالكامل حيث يساهم مع الآخرين في تحمل شراء الأضحية كما أنها توفر عناء الذبح وتوصيل اللحوم لمستحقيها من الفقراء خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ويذكر أن أسعار العام الماضي قد سجلت زيادات عن العام السابق بنسبة تتراوح بين 20%و75% بسبب القفزة التي شهدتها أسعار اللحوم والأضاحي المستوردة بعد ارتفاع الدولار أمام الجنيه، ويذكر أن المركزي المصري قد حرر سعر صرف الجنيه نوفمبر الماضي وهذا ساهم في رفع أعباء المعيشة علي المصريين وقد ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 30% وهو مستوى لم يسبق له مثيل في نحو ثلاثة عقود.

الجدير بالذكر أن نسبة الارتفاع في صكوك الأضحية هذا العام أقل كثير من ارتفاع أسعار اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة التي وصلت إلى 51.1% هذا العام وفقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء وهذا ما آثر علي أسعار الأضاحي هذا العام.