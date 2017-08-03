رِبح البورصة المصرية في ختام تعاملات نهاية الأسبوع وصل إلى 2.9 مليار جنيه

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وصلت قيمة الأرباح فى نهاية تعاملات جلسة اليوم الخميس قد بلغت قيمة أرباح رَأس مال السوق للبُورصة المصرية حوالى 2.9 مليار جنيه، لتَنتهى جلسات الأسبوع مع ارتفاع جَماعى لكافة المؤشرات و تغلق عند المُستوى 711,705.

و قد وصلت قيم التداول على الأسهم التابعة للبورصة المصرية فى الإجمال 886 مليون جنيه و ذلك خلال جلسة تداول اليوم الخميس ، كما اتجهت تعاملات كلا من المواطنين المصريين وكذلك الأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع ، وذلك بقيمة بلغت 81.97 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 2.9 مليون جنيه على التوالى ، أما بالنسبة للمؤسسات المصريه و العربية و المواطنون العرب قد اتجهوا إلي الشراء بصَافى قيمة قد وصل إلي 587 ألف جنيه، 57.4 مليون جنيه، 28.8 مليون جنيه على التوالى .

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وقد بلغت الارتفاعات التى وصل اليها ” إيجى إكس 30″ بنسبة 0.06% ليَنتهي عند مستوى 13413 نقطة ، أما الارتفاعات التى وصل اليها مؤشر “إيجى إكس 50″ بلغت 0.23 لينتهي عند مستوى 2081 نقطة ، بينما وصلت ارتفاعات مؤشر ” إيجى إكس 20 ” إلى الزيادة بنسبة 0.61 % لينتهي عند مستوى 11984 نقطة.

كما ارتفعت مؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.08% لينتهي عند مستوى 711 نقطة، أما المؤشر الأوسع انتشارا “إيجى إكس 100” ارتفع بنسبة 0.17 % لينتهي عند مستوى 1606 نقطه.

وقفزت أسهم عدد من الشركات يصل إلى 92 شركة مقيدة بالبورصة ، و لم تتغير أسهم عدد 24 شركة ، بينما انخفضت أسهم عدد 66 شركة كل هذا كان فى نهاية التعاملات.

جاء هذا ضمن التقارير الصادرة عن البورصة المصرية خلال تعاملات نهاية الأسبوع والتي تشهد قيمة الأسهم خلالها ارتفاع بصورة مجملة، وعلى الرغم من هذا إلا أنه يوجد عدد من الأسهم التي شهدت انخفاض طفيف خلال التعاملات وهناك مجموعة من الأسهم التي ظلت ثابتة خلال تعاملات اليوم.

تتحدد قيمة الأسهم خلال التعاملات اليومية بناء على تعاملات البيع والشراء التي تتم في السوق، ويتم تحديد ذلك وفقا للأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد والسوق الاقتصادية، ويمكن الاستدلال على الأحوال الاقتصادية للبلاد من خلال نتائج تعاملات البورصة المصرية، والتي يهتم بمعرفتها الكثير من الاقتصاديين وخاصة المستثمرين من الأجانب، وذلك لمعرفة التوقعات المستقبلية والحالة الحالية للاقتصاد.