الخبراء الاقتصاديين: زيادة سعر اليورو سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات الأوروبية

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أكد عدد من الخبراء أن أسعار السيارات أوربية المنشأ سوف ترتفع بالاسواق المصريه و ذلك خلال الفترة المقبلة ، و ذلك نتيجة لارتفاع قيمة اليورو مقارنة بالدولار خلال تعاملات الأسواق العالمية.

و قد أعلن نائب شعبة السيارات بالغرفة التجارية “أشرف شرباص” قيام عدد من الدول باشتراط بعض الدول المصدرة للسيارات على أن تكون الاعتمادات للاستِيراد بعملة اليورو ، ومن خلال ذلك فإن الأسعار سوف تكون مرتبطة تماما بقيمة اليورو مقابل الجنيه وليس لقيمة الدولار أى دخل .

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و قد صرح شرباص اليوم الخميس أنه من المتوقع أن تشهد السوق المصرية موجة ارتفاعات أخرى خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا ارتباط هذه الارتفاعات إلى حد بعيد بالطرازات الأوروبية دون الارتباط بمثيلاتها ذات المناشئ اليابانية و الكورية و حتى الصينية والتى يكون اعتمادها على الدولار و ليس اليورو.

وأضاف شرباص خلال التصريحات أن التخفيضات التي تحدث بالنسبة للواردات الأوروبية تكون خلال بداية العام وبالتالي فإن تأثير تلك التخفيضات يكاد يكون منعدم بالنسبة للربع الرابع والثالث من 2017، هذا عندما تم سؤاله عن تأثير الإعفاءات الجمركية.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة السبع للسيارات “علاء السبع” أن قيمة الارتفاعات المتوقعة في أسعار السيارات بنحو 13% قد تأتي من الارتفاعات التي طرأت على سعر اليورو خلال التعاملات أمام الجنيه، هذا بالنسبة لأسعار السيارات من الموديلات الجديدة والتي كان قد ت تقرير أسعارها.

و قد يقع أثر هذا بشكل مباشر على المستوردين، خاصة ممن لم يكن لديهم مخزون للتغلب على الارتفاعات التي طرأت بشكل مفاجئ، وذلك من خلال توزيع الفارق في الأسعار القديمة والجديدة على المخزون والجديد.

هذا بجانب أنه من المقرر أن يَتعرض مجموعة من المستوردين لخَسائر خاصة مستوردي سيارات فولكس فاجن وسكودا ومرسيدس وأودي وبي إم دبليو ورينو وبيجو وذلك نتيجة الارتفاعات التي طرأت على سعر اليورو.

الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات التي طرأت على الأسعار قد جاءت بعد قرار المركزي بتحرير سعر الصرف، و قد تسبب هذا في حدوث ركود في السوق خلال تعاملات البيع والشراء، وقد أتى قرار تحرير سعر الصرف ضمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.