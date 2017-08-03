تعرف على أسباب ارتفاع أسعار الملابس في “أرخص أسواق مصر”

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“سوق الوكالة لبس الغني قبل الفقير”، حيث أن الوكالة هي المكان الذي عرف من سنوات عديدة على أنها من المناطق التي يتم بيع الملابس المستعملة بها، حيث أنها تتميز بتواجد الملابس بأسعار منخفضة كما أنها ذات جودة وماركات معروفة، ولهذا كانت وما تزال”وكالة البلح” هي المكان التي تشتري منه الطبقة فوق المتوسطة والعليا قبل الطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل.

حيث يقع سوق الوكالة في شارع 26 يوليو بداية من شركة جنوب القاهرة لتوريد الكهرباء، وتمتد كورنيش النيل بولاق أبو العلا، وتوجد العديد من التفرعات والحواري لسوق الوكالة كما أن هناك الكثير من الـ “ستاندات ” الخاص بالملابس ممتد بطول الشارع من داخل المحلات إلى الخارج.

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ومع ارتفاع الأسعار التي يشهدها المواطن المصري، والغلاء هناك الكثير من المواطنين الذين يفكرون دائما بالذهاب إلى وكالة البلح لشراء احتياجاتهم من الملابس وخاصة مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك.

وفي دراسة لزيادة الأسعار و أراء أصحاب المحلات والبائعين، هناك عدد من الأشخاص الذي تم عمل محادثة معهم وهو محمد مصطفى، بائع بأحد محلات وكالة البلح أن ارتفاع الأسعار مرتبط بالدولار وعندما تم تحرير سعر الصرف ارتفع سعر الدولار أكثر من الضعف، وهذا سبب في زيادة الاسعار للملابس التي يتم استيرادها من الخارج إلى الضعف أيضا، حيث أن أسعار كيلو البالة كانت تتراوح من 100 جنيه إلى 150 جنيه ولكن الآن بعد هذا الارتفاع وصل سعر الكيلو من 200 جنيه إلى 250 جنيه.

كما أضاف مصطفي أن الملابس البالة المستوردة تاتي من الاتحاد الأوروبي وهو ما جعل هناك زيادة بالغة في الأسعار التي أثرت على البائعين كما أنها أثرت على المشتري الذي انصرف عن الشراء من وكالة البلح بسبب الزيادة المتواجدة في أسعار الملابس.

وايضا أكد وليد المصري، وهو صاحب محل ملابس في وكالة البلح ، على أن الأغنياء يأتون إلى وكالة البلح قبل الفقراء، حيث انه يوجد في الملابس المستعملة ملابس براندات بأسعار أرخص من المحلات الكبيرة بفارق كبير.

كما أشار وليد بأنه خسائره في زيادة وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار، الذي والذي أثر على زيادة سعر الملابس كما أن خسارته أكبر من خسارة الزبائن الذين يقومون بشراء الملابس حيث أكد على أنه كان يقوم بشراء كيلو ملابس البالة بـ 45 إلى 75 أما الآن يقوم بشرائه بـ 200 إلى 250، كما أن هناك زيادة في أسعار تهريب الملابس من بورسعيد.