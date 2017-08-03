مصر: إنخفاض سعر الدولار الجمركى لا يؤثر فى حركة تجارة السيارات

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صرح نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية “أشرف شرباص”، بأن تثبيت وزارة المالية لسعر الدولار الجمركي لمدة أربعة أشهر قادمة عند 16.5 جنيه، انعكس بصورة كبيرة على أسعار السيارات في السوق المحلي.

وقال “شرباص” : أن أسعار السيارات لم يطرأ عليها أى اختلاف أو ارتفاعات من الممكن ذكرها، وهذا يعود لعدة أسباب مختلفة أهمها هو عدم وجود سيولة نقدية كافية في السوق ورغبة الوكلاء في الأنتهاء من مخزون موديلات عام 2017، إلى جانب أستقرار سعر الدولار الجمركي الذي أستقر على قيمته في أمام الجنيه المصرى منذ شهر أبريل الماضي.

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وأضاف نائب رئيس شعبة السيارات أن هناك عدد من وكلاء ومستوردي السيارات في مصر أعلنوا عن تقليل وخصومات تصل إلى 40% بأسعار بعض العلامات التجارية إلى جانب استقرار أسعار الكثير من الأنواع الأخرى، ويرجع هذا إلى ثبات التعريفة الجمركية خلال الفترة الماضية.

وأردف “شرباص” قائلاً أن العلامات التجارية التي يعود منشأها الى اليابان وكوريا والصين كانت الأكثر استفادة من استقرار سعر الدولار الجمركي، نظراً لكون اعتمادات المستوردين المالية يتم التعامل فيها من خلال الدولار بعكس بعض العلامات التجارية للسيارات التى تصنع فى دول أوروبا.

أكد “شرباص” أن تأثير التقليل الجديد لسعر الدولار وانعكاسه على السوق، لن يشعر به العميل قبل شهرين إلى ثلاثة أشهر من بدأ تطبيق قرار التخفيض، مشيرا ً الى ان السبب فى ذلك هو أن الرسائل الاستيرادية لا تتم يومًا بيوم.

وكان وزير المالية “عمرو الجارحي”، قد أعلن من أيام قليلة عن تقليل سعر الدولار الجمركي ليصبح 16.25 جنيه بداية من أول أغسطس الحالي ولمدة شهر، ذلك لأول مرة بعد أن استقر لمدة 4 أشهر عند مستوى 16.5 جنيه.