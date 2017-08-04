تعرف على أسعار جميع ملابس الإحرام ومستلزمات الحج بعد موجة الغلاء

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مع اقتراب موسم الحج والعمرة، يحرص الكثير من حجاج بيت الله الحرام على سرعة شراء كافة المستلزمات الخاصة بالحج من ملابس الإحرام وغيرها من المتطلبات الأخرى وذلك قبل ذهابهم إلى مكة المكرمة والأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج، واليوم ومن خلال المقالة التالية نتعرف سويا على الأسعار الخاصة بملابس الإحرام طبقا لأخر التحديثات المعلن عنها وسط موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها الدولة في الفترة الحالية.

وتعتبر منطقة العتبة من أكثر المناطق الشعبية التي يقصدها قطاع كبير من المواطنين لشراء كافة ما يحتاجونه من مستلزمات وبخاصة الحجاج، وفيما يتعلق بأسعار ملابس الإحرام في هذه المنطقة، ويتراوح سعر الجلباب الأبيض من 150 جنيها إلى 160 جنيه مصري، فيما تتراوح أسعار العبايات الحريمي من 320 جنيه إلى 500 جنيه مصري، وفى المقابل يصل سعر القميص الأبيض إلى ثمانون جنيه مصري، أما السعر الخاص بالبنطلون الأبيض يتراوح ما بين سبعين إلى ثمانون جنيه مصري.

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وبالنسبة لأسعار للطرح الحريمي، فقد تراوحت ما بين أربعون جنيها إلى 55 جنيه، فيما وصل سعر الخمار الحريمي إلى ستون جنيها، وفى المقابل وصل السعر الخاص بالبشكير الرجالي إلى 150 جنيه، بينما وصل سعر البشكير الرجالي بكباسين إلى 350 جنيه مصري، كما سجل السعر الخاص بالشبشب الطبي 125 جنيه، أما الجلد فقد استقر سعره عند 140 جنيه، وأخيرا بالنسبة للشبشب البلاستيك فقد وصل السعر الخاص به إلى خمسة عشر جنيها.

على الجانب الآخر، أعلن رئيس بعثة الحج عن الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات المتعلقة بالحج ، مشيرا في الوقت ذاته على أنه سيتم بدء سفر الفوج الأول من الحجاج ابتداء من اليوم التاسع من شهر أغسطس الجاري إلى المدينة المنورة، أما آخر فوج من الحجاج فمن المقرر أن يتجه إلى المدينة المنورة في يوم 21 من الشهر ذاته، أما آخر فوج إلى مكة المكرمة ومن المقرر أن يكون في اليوم الخامس والعشرون من الشهر الجاري.

كما أكد خلال تصريحات صحفية له، أن وزير الداخلية أصدر تعليمات بتقديم جميع أوجه الرعاية الشاملة للحجاج بالشكل الذي يمكنهم من أداء مناسك الحج في سهولة ويسر ودون أية مشاكل أو عوائق منذ سفرهم للأراضي المقدسة ولحين عودتهم مجددا إلى إلى أرض الوطن.