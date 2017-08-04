وزارة التموين تضيف عدد من السلع الجديدة إلى البطاقات التموينية

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تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير العديد من السلع الغذائية الجديدة للمواطنين وإضافتها إلى السلع التي يتم منحها بصورة شهرية للمواطنين، وقد جاء هذا ضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الفترة الحالية في ظل الارتفاعات الجديدة التي طرأت على أسعار السلع والمنتجات في السوق خلال الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن تلك الارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع والمنتجات في السوق قد أرهقت كاهل المواطنين خاصة في ظل ثبوت الرواتب التي يتقاضاها الموظفون من الحكومة والتي لا تكفي حاجات المواطنين، ونظرا لعدم قدرة الحكومة على تطبيق زيادات جديدة على الرواتب إذ أنها ترهق الدولة وتؤثر بشكل كبير على ميزانية الدولة التي تتحمل الكثير بجانب ديون مصر الخارجية فإنها تحاول توفير المساعدات للمواطنين من خلال العديد من الطرق الأخرى منها السلع التموينية.

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قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإعلان خلال البيان الصادر عنها بقيامها بزيادة السلع التموينية التي تقوم بتقديمها للمواطنين من خلال البطاقات التموينية، حيث كانت توفر الوزارة من خلال البطاقات التموينية السلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وجاء قرار الوزارة الأخير بإضافة عدد من السلع الغذائية الجديدة التي يحتاجها المواطنين بجانب تلك السلع.

و قد جاء هذا من قبل الوزارة بهدف تحقيق التنويع في السلع الغذائية التي تقدم للمواطنين، و كان من بين السلع التي أعلنت الوزارة إضافتها على البطاقات التموينية، زيت الذرة واللبن المجفف والمعبأ وعسل النحل والحلوى الطحينية والخضروات المجمدة والعسل الأسود، هذا بجانب عدد آخر من السلع الغذائية مثل الطحينة و الزبدة والشاي والجبن والمسلي والشاي، و قد بدأت وزارة التموين بالفعل في إدراج عدد من تلك السلع التي قررت إضافتها ابتداء من شهر أغسطس الجاري.

الجدير بالذكر أن توفير تلك السلع الغذائية الجديدة ضمن السلع التي تمنحها الوزارة على البطاقات التموينية للمواطنين، بجانب قرار الوزارة الأخير والذي تم وفقا له مضاعفة قيمة الدعم ل 50 جنيه قد جاء لمساعدة المواطنين، وسوف يقوم بالتخفيف عن المواطنين بشكل كبير في ظل الارتفاعات التي تشهدها السوق بالنسبة لأسعار السلع والمنتجات والتي تتسبب بشكل كبير في إرهاق المواطنين.