البترول: 57 ألف برميل هو قيمة الارتفاعات في الإنتاج اليومي للشركة العامة للبترول

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وصلت الارتفاعات الجديدة التي شهدها إنتاج الشركة العامة للبترول إلى نحو 57 ألف برميل زيت مكافئ بشكل يومي، هذا وفقا لما أعلنته وزارة البترول والثروات المعدنية خلال البيان الصادر عنها، كما صرحت الوزارة أيضا أن تلك الزيادات تعد الأولى منذ إنشاء الشركة، وكان هذا ضمن التقارير الصادرة عن الكشف الجديد NES -5 & NES-7))، كما أوضح أن قيمة الإنتاج اليومي للبِئرين نحو 1.5 مليون متر مكعب غاز و عدد 3000 برميل من الزيت، و بالتالي فإن قيمة ما يضيفه هذا الإنتاج إلى الاحتياطي نحو 20 مليار قدم مكعب غاز و 9 مليون برميل زيت.

كان هذا ضمن التقرير الذي قدمه رئيس الشركة العامة للبترول، الجيولوجي “مصطفى طاهر” لوزير البترول والثروة المعدنية، المهندس “طارق الملا”، وكان هذا التقرير يوضح الجهود التي بذلتها الشركة لتحسين وزيادة الإنتاج الخاص بها.

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جاء هذا ضمن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة والتي تتعلق بسرعة تنمية الاكتشافات البترولية لتكون ضمن الإنتاج وذلك لرفع معدلات الاحتياطي لدى البلاد من الغاز الطبيعي والزيت الخام، هذا كله يأتي ضمن متابعة مستمرة للأوضاع يقوم بها وزير البترول والثروة المعدنية والتي أكدها ضمن التصريحات الصحفية الأخيرة له.

كما وقامت الشركة منذ فترة بالبدء في أولى مراحل برنامج استكشافي و تنموي جديد، والذي يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق ارتفاعات جديدة في معدلات الإنتاج تتجاوز ال 60 ألف برميل من الزيت بشكل يومي خلال نهاية العام الحالي، و يأتي هذا كمرحلة ثانية بعد الإنتهاء من أعمال تركيب المنصتين NAOH – HH))، هذا في ظل التزام الشركة بتحقيق جميع المعايير العالمية الموضوع لسلامة العاملين في هذا البرنامج.

الجدير بالذكر أن التقرير الأخير لهذا المشروع يشير إلى العديد من النتائج والشواهد التي تدل على مدى وعي الاكتشافات التي تتم في المناطق والحقول المختلفة التابعة للشركة، والتي ستعمل خلال الفترة القادمة وبشكل ملحوظ على رفع القيمة الإنتاجية للشركة، وبالتالي ستَدعم الاقتصاد القومي بشكل كبير كما ويمكن استخدامها في صورة احتياطات للأجيال التالية، هذا في ظل وقوع الملكية الكاملة لتلك الشركة في يد الدولة، جاء هذا ضمن التقارير الأخيرة الصادرة عن الشركة.