تقارير البورصة المصرية للأسبُوع الحالي تشير إلى خسائر بقيمة 878 مليون جنيه

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وصلت قيمة الخسائر الطفيفة التي مرت بها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي 878 مليون جنيه، و بالتالي فإن قيمة رأسمال الأسهم المقيدة بتعاملات البورصة قد بلغت 711.705 مليار جنيه، في حين أن قِيمتهم خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى 712.583 مليار جنيه، لذا فإن قيمة الانخفاضات في التعاملات قد وصلت إلى 0.1%

و خلال التقارير الصادرة عن تعاملات الأسبوع الحالي للبورصة المصرية،فإن تعاملات المؤشرات الرئيسية والثانوية قد شهدت اختلاف على مدار الأسبوع، حيث بلغ قيمة التراجع في المؤشر الرئيسي إيجي اكس 30 نَحو 1.44%، ليستقر بعدها عند معدل 13413 نقطة، بينما كانت نسبة 1.49 % هي قيمة الارتفاعات التي شهدها مؤشر إيجي اكس 70 المتوسط وبالتالي فإنه قد استقر عند معدل 711 نقطة.

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كما أن نسبة 0.7 % هي قيمة الارتفاعات التي مر بها مؤشر إيجي اكس 100 والتي استقر بعدها عند 1607 نقطة، في حين أن الانخفاض الذي مر به مؤشر إيجي اكس 20 قد بلغ نسبة 1.07 % ليستقر خلال التعاملات عند 11984 نقطة.

بالرغم من الانخفاضات التي شهدتها التعاملات في البورصة، إلا أنه يوجد نسبة 3.9 مليار جنيه تشكل الارتفاع الإجمالي الذي حققته البورصة في قيم التداول، بقيمة تداول تصل إلى 1.249 مليار ورقة على مدار 116 ألف عملية، هذا بالمقارنة بتعاملات الأسبوع الماضي التي كانت بقيمة تداول 1.178 مليار ورقة تحقق 3.2 مليار جنيه على مدار 89 ألف عملية.

أما بالنسبة للتقارير الصادرة عن بورصة النيل، فقد بلغت قيمة التداول 5.9 مليار جنيه بنحو 5.7 مليار ورقة على نحو 1014 عملية في تعاملات الأسبوع الجاري.

وبلغت قيمة التداولات بالنسبة لسوق الأسهم نحو 98.48% من قيمة التداول الإجمالية داخل المقصورة، بينما كانت نسبة 1.52 % كانت من نصيب السندات.

أما بالنسبة للمستثمرين، فقد بلغت نسبة التعاملات الخاصة بالمصريين نحو 71.11 %، في حين أن تعاملات الأجانب غير العرب قد شكلت نسبة 22.61 % أما بالنسبة للأجانب العرب فقد شكلت قيمة تعاملاتهم نسبة 6.27 %هذا بدون الصفقات.

و قد وصل قيمة صافي الشراء الذي سجلته تعاملات الأجانب غير العرب قيمة 56.03 مليون جنيه خلال الأسبوع الجاري، في حين أن قيمة صافي الشراء الذي نجحت تعاملات العرب في تسجيله قد وصلت إلى 29.97 مليون جنيه هذا مع استبعاد الصفقات.

و قد وصل صافي الشّراء لتَعاملات الأجانب غير العرب إلى 7.270 مليار جنيه، بينما كان صافي الشراء الذي سجلته تعاملات العرب نحو 73.97 مليار جنيه بالنسبة للتعاملات منذ بداية العام الحالي.

ووصلت النسبة التي استحوذت عليها المؤسسات نحو 40.35 %، بينما باقي النسبة 59.65 % كانت خاصة بتَعاملات الأفراد، في حين أن قيمة 65.90 مليون جنيه كانت صافي شراء المؤسسات.

أما بالنسبة لسوق السندات، فقد كانت قيمة التداول التي حققتها 55 مليون جنيه، في حين أن قيمة التعاملات قد وصلت إلى 55 ألف سند.