محافظ القاهرة يؤكد زيادة أسعار تذاكر النقل العام لكل الخطوط فى مصلحة المواطن

Advertisements

أعلن محافظ القاهرة، المهندس “عاطف عبد الحميد”، أنه اعتبارا من أمس الجمعة تم تحريك أسعار تذاكر الركوب لأتوبيسات هيئة النقل العام بقيمة تصل إلى 50 قرشاً للتذكرة وذلك لمواكبة الزيادة المتلاحقة لأسعار المحروقات، والتي تسببت فى زيادة نسبة الخسائر داخل هيئة النقل العام.

حيث ارتفعت نسبة خسائر هيئة النقل العام لتحمل الهيئة قيمة فروق ارتفاع أسعار الوقود على مدار زيارتين متتاليتين سابقتين، وحتى تستطيع الهيئة رفع قدرتها على الاستمرار فى تقديم الخدمة المناسبة التي تليق بالسادة المواطنين.

Advertisements

صرح المهندس “عاطف عبد الحميد”، فى بيان صحفى خاص له، ؟أمس الجمعة، أنه تم الأخذ فى الاعتبار أن تكون قيمة الزيادة بقدر ضئيل لا يعتبر معاناة على المواطن البسيط، وأن تكون قيمة التذكرة بأتوبيس هيئة النقل العام، أقل من كل وسائل المواصلات الأخرى والتي ترتفع قيمة الركوب بها مع كل ارتفاع فى أسعار المحروقات بصورة مستمرة وسوف يتم استقرارها لعدة أعوام.

أكد محافظ القاهرة، المهندس”عاطف عبد الحميد”، أن هناك بعض خطوطا لأتوبيسات هيئة النقل العام قد تتعدى مسافة ستين كيلومتر خلال الرحلة الواحدة، وأن الحكومة لا تظل مستمرة فى اتباع سياستها بدعم هيئة النقل العام من خلال تحديث وتطوير أتوبيسات الهيئة ورفع قدرتها إلى أفضل ما يمكن.

أشار رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، اللواء “رزق على”، إلى أن هيئة النقل تحمل على عاتقها عبء مهم وكبير وهو تستطيع تقديم أحسن خدمة ممكنة، باستخدام مختلف وسائل النقل، لهذا فإن زيادة سعر التذكرة التي تم إقرارها ابتداء من يوم الجمعة، والتي بلغت 50 قرشا على كل خطوط الهيئة، جاءت لتحديث وتطوير مستوى الخدمة التي تقدمها هيئة النقل العام.

كما كان الهدف من الزيادة أيضا العمل على أداء خدمة فى متناول الجميع ومنتظمة فى نفس الوقت، كل هذا وبأقل تكلفة حرصا على البعد الاجتماعى للسادة المواطنين، وذلك بعد الزيادة المتلاحقة لأسعار المحروقات.

أضاف اللواء “رزق على”، فى تقرير يوم الجمعة، إن هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، تعد فى أولى مرافق الحكومة التي لها تأثير فعال وبناء على جوانب كل من الحياة الاجتماعية والاقتصادية، لارتباطها القوي بالمصالح الحيوية للسادة المواطنين الذين يستخدمون وسائل النقل العام المختلفة.