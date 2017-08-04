البورصة تكشف عن إجمالي مشتريات الأجانب منذ بداية العام الحالي

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قامت البورصة المصرية مؤخرًا بالإعلان عن سجل الأجانب غير العرب في تعاملاتها منذ مطلع العام الجاري حيث بلغ صافي شراء الأجانب في تلك الفترة فى البورصة المصرية حوالي 7270.21 مليون جنيه مصري، بينما من جهة أخرى قد سجلت تعاملات العرب بالبورصة المصرية خلال نفس الفترة صافى شراء بلغ قيمته حوالي 73.97 مليون جنيه مصري طبقًا لتصريحات البورصة بعد استبعاد الصفقات.

من جهة اخرى ورد في بيان للبورصة أنه فيما يخص تعاملات الأسبوع الماضى، قد تمكن الأجانب “غير العرب” من تسجيل صافي عمليات الشراء الخاصة بهم داخل البورصة المصرية حوالى 56.03 مليون جنيه مصري، بينما قد تمكن العرب خلال تعاملاتهم في الفترة نفسها، من تسجيل صافي عمليات الشراء بقيمة 29.55 مليون جنيه مصري، وذلك بعد استبعاد إجمالي قيمة الصفقات التي تمت في تلك المرحلة وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى الذي تقوم البورصة المصرية بالإعلان عنه.

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وقد وصلت تعاملات المصريين في التقرير الرسمي نسبة 71.11% وذلك من خلال إجمالى تعاملات المصريين في السوق المصرية، بينما من جهة أخرى قد تمكن الأجانب غير العرب في تعاملاتهم من الاستحواذ علي نسبة 22.61%، وكما استطاع المتعاملين من العرب من الوصول إلى 6.27% في تعاملاتهم خلال اﻷسبوع الماضى داخل البورصة المصرية، وذلك بعد أن تم استبعاد الصفقات التي تمت في تلك الفترة.

كما ورد في التقرير أنه قد تمكنت المؤسسات في تعاملاتها السوقية بالبورصة من الاستحواذ على 40.35% من إجمالي قيمة المعاملات المالية التي قامت بها فى البورصة، وعن ما ورد بخصوص باقى المعاملات التي تمت كانت من نصيب الأفراد حيث وصلوا في تعاملاتهم في هذه الفترة إلى نسبة 59.65%، كما سجلت المؤسسات في خلال تداولها صافى شراء بلغ قيمته بحوالي 65.90 مليون جنيه مصري وذلك عن تعاملات المؤسسات خلال اﻷسبوع الماضى، حيث ورد في تقرير البورصة أن هذا التعامل جاء بعد استبعاد الصفقات.

وتشهد البورصة حالة من التباين في التعاملات بشكل يومي بين المتعاملين سواء من المصريين أنفسهم أم من الأجانب علي حد سواء سواء كانوا أجانب عرب أو غير العرب بشكل دوري ومستمر.