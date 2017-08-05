الجهاز المركزي للإحصاء: 11.6 مليار جنيه مقدار الاحتياطيات الدولية خلال عام

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قال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال نشرته المعلوماتية لشهر يوليو 2017، أن صافي الاحتياطيات الدولية خلال شهر أبريل الماضى زاد، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى بقيمة وصلت 11.6 مليار دولار، حيث وصل صافي الاحتياطيات فى أبريل 2017 ، 28.6 مليار دولار”، مقابل 17 مليار دولار فى أبريل 2016.

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وأفاد الجهاز فى نشرته المعلوماتية، ان التقدم الذي وصل له حجم الاحتياطيات الدولية على مدار عام فى الفترة من أبريل 2016 حتى أبريل 2017، حيث ظل صافى الاحتياطيات فى تزايد بشكل شهري، منذ شهر أبريل من العام الماضى وحتى نفس الشهر من العام الحالي، وجاءت الزيادة فى صافى الاحتياطيات الدولية على مدار العام المشار إليه “من أبريل 2016- أبريل 2017”.

وفى سياق آخر، أفاد جهاز الإحصاء فى النشرة المعلوماتية لشهر يوليو 2017، إلى أن أسعار العائد والفائدة و الإيداع والإقراض، وتقدمها خلال الفترة من أبريل 2016 وحتى نفس الشهر من العام الحالي، لافتا إلى ان متوسط قيمة الفائدة على القروض “سنة فأقل” سجل فى أبريل الماضى 16.70% مقابل 12.50% خلال نفس الشهر من العام الماضى

فى الوقت الذى سجل فيه سعر العائد على أذون الخزانة “91 يوم” 19.35% فى أبريل 2017، مقابل 13.40% خلال أبريل 2016، كما أشار الجهاز إلى سعر الإيداع لدى البنك المركزى لمدة يوم واحد والذي سجل 14.75% فى أبريل 2017، مقابل 10.80% أثناء نفس الشهر من عام 2016، بينما سجل سعر الإقراض لدى البنك المركزى لمدة يوم واحد 15.75%، مقابل 11.80% فى أبريل 2017، مقارنة بما يشبه من عام 2016، وبالتوالى .