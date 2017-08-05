تعرف على أرباح مصر من منجم السكرى منذ بدء اقتسام الأرباح

Advertisements

خرجت تصريحات السيد المدير العام لشركة “سنتامين إيجيبت”، يوسف الراجحى، والذي يعمل كعضو منتدب تابع لشركة السكرى لمناجم الذهب، مشيرة إلى إن إجمالي أرباح جمهورية مصر العربية من خلال منجم ذهب السكرى الذي يعد أحد أشهر مناجم الذهب علي مستوى العالم، قد وصلت إلى مقدار 100 مليون دولار أمريكي حتى مطلع شهر أغسطس الجارى، وقد ورد أن هذا المبلغ قد جاء بدءا من اقتسام أرباح المنجم التي حققها بين الشركة وهيئة الثروة المعدنية وتحديدًا فى المدة التي كانت بدايتها من شهر أكتوبر من العام الماضى.

وقد أضاف المدير العام لشركة “سنتامين إيجيبت”، فى أحدث تصريحاته الصحفية التي قد تم الإعلان عنها في عدد من المواقع الإخبارية أن هيئة الثروة المعدنية في مصر قد تسلمت من أرباح المنجم فعليًا والذي يعد المنجم الأغلى فى العالم وقد بلغت نحو 10 ملايين دولار أمريكي وقد تمت عملية التسليم على ثلاث دفعات متتالية كما هو متفق عليه وذلك خلال شهر يوليو الماضى، وعن الدفعة الرابعة من نصيب مصر من المنجم ذكر أنه قد بلغت قيمتها 1.5 مليون دولار أمريكي وذلك بداية من شهر أغسطس.

Advertisements

أكد المدير العام في حواره علي أن إجمالى إنتاج منجم السكري والذي يعد واحدًا من 120 منجمًا للذهب فى مصر، في الفترة الماضية قد وصل إلى حوالي 90 طنا من الذهب الخام حيث جاءت هذه الإحصائيات حتى نهاية شهر مايو الماضى، ليكون هذا إجمالي وزن الذهب الذي تم إنتاجه من الذهب منذ بداية الإنتاج من المنجم والتي قد بدأت خلال عام 2010.

جدير بالذكر أنه تعمل “سنتامين” في هذه الفترة مع الحكومة والتي ينوب عنها في هذه العملية هيئة الثروة المعدنية، حيث ورد أنه قد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وبين الشركة من أجل أن يتم تقاسم الأرباح، وقد وقع هذا الاتفاق عام 1994، حيث نص الاتفاق على قيام الشريك الأجنبي المتمثل في الشركة أن يقوم بتنفيذ وتمويل كامل عمليات البحث التي تتم بالمنجم بالإضافة إلى الاستغلال له وإتمام عملية الإنتاج التي يحتاجها الذهب فى منجم السكرى، وذلك مقابل أن يقوم بالحصول علي نسبة من قيمة الإنتاج لكي يتم استرداد التكاليف كاملة، ثم يتم بعد ذلك اقتسام الأرباح الباقية بين الجانبين.