توقعات أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة مقابل الجنية وتضارب آراء الخبراء الاقتصاديين

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توقعات أسعار الدولار في الفترة المقبلة بنهاية عام 2017، حيث تضاربت آراء الخبراء الاقتصاديين، وبالرغم من اختلاف المستوى الاقتصادي للمواطنين إلا أن الجميع يهتم بشكل مستمر بمتابعة أخبار وأسعار الدولار والتوقعات الخاصة بسعر الدولار خلال الفترة القادمة، و ترجع أهمية سعر الدولار إلى اعتماد مصر على توفير احتياجاتها من خلال الاستيراد وتصل نسبة الاستيراد إلى أكثر من 60%، هذا بجانب القرارات الاقتصادية الأخيرة التي جعلت الأسعار غير مستقرة على الإطلاق وعلى رأسها قرار تعويم الجنيه المصري وتحرير سعر الصرف للدولار.

جاء قرار تحرير سعر الصرف للدولار خلال التعاملات أمام الجنيه معطيا لقانون العرض والطلب السلطة الكاملة لتحديد سعر الدولار خلال التعاملات، هذا بجانب الأهمية التي يحتلها قانون العرض والطلب والتي تكمن في قدرته على توجيه الأسواق، و بالتالي تحديد أسعار العملات وفقا للآتي: إذا ارتفع العرض عن الطلب فإن هذا سوف يجعل الأسعار تنخفض، وعلى الجانب الآخر فإن زيادة الطلب عن العرض قد يتسبب في رفع الأسعار بشكل كبير، أما في حالة تساوي العرض والطلب فإن هذا سيساهم في استقرار السوق وكذلك الأسعار.

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توقعات أسعار الدولار خلال الفترة المقبلة من العام 2017 وتضارب آراء الخبراء الاقتصاديين:

اختلفت توقعات الخبراء الاقتصاديين حول أسعار الدولار خلال الفترة القادمة، ولعل هذا يرجع إلى ما تعانيه سوق الدولار من فجوة كبيرة نتيجة ارتفاع الطلب عليه ونقص المعروض منه مما قد أدى إلى الكثير من الارتفاعات في أسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، وكان هذا الارتفاع نتيجة لتراجع العديد من مصادر الدولار على رأسها رسوم عبور قناة السويس والاستثمارات الأجنبية وإيرادات الصادرات والمنح والمساعدات من الدول المجاورة والسياحة، هذا بجانب الالتزامات التي ترتبط بها الدولة من أقساط وفوائد للدِيون الخارجية بجانب الاستيرادات التي تحتاجها الدولة من سلع ومستلزمات للسوق المصرية.

كل هذا قد تسبب في ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى ارتفاعات جديدة في أسعار السلع والمنتجات، واستمرت تلك الارتفاعات في أسعار الدولار حتى الفترة الأخيرة والتي أعلن خلالها البنك المركزي عن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للبلاد، والذي قد ساهم وبشكل كبير في توفير عملة الدولار في السوق مما ساهم في انخفاض الأسعار.

الجدير بالذكر أن عدد من الاقتصاديين قد توقعوا خلال الفترة القادمة أن تشهد أسعار الدولار المزيد من الانخفاضات في ظل ارتفاع الاحتياطي النقدي و الذي جاء وفقا للإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما وشهدت أسعار الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجع بقيمة 5 قروش ومن المتوقع أن يستمر التراجع إلى أن تصل الأسعار إلى ما بين 14 إلى 15 جنيه مع نهاية العام الحالي، وأكدت التوقعات أيضا أن تلك الانخفاضات في الأسعار ستعمل على استقرار أسعار السلع والمنتجات في السوق وبالتالي انخفاض معدلات التضخم في البلاد إلى النصف و يتحسن الوضع الاقتصادي للبلاد.

توقعات بارتفاع سعر الدولار في 2017:

أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين على احتمالية ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي خلال التعاملات أمام الجنيه في السوق خلال الفترة القادمة، وقد جاءت تلك التوقعات بناء على العديد من الأسباب التي تجعل التوقعات غاية في الإقناع، و كان من بين تلك الأسباب التي أكد عليها الخبراء الاقتصاديين التالي:

مَديونات البلاد الخارجية والتي تجعلها ملزمة بتوفير الكثير من الأقساط خلال الفترة القادمة بعملة الدولار الأمريكي، ومن بين تلك المَديونات 3.5 مليار دولار أقساط نادي باريس و 1 مليار دولار لتركيا و الإلتزامات التي تتعلق بنشاطات الشركات البترولية الأجنبية و تقدر ب 3.6 مليار دولار. الحاجة إلى استيراد عدد من السلع الأساسية والتي يعاني السوق من نقصها. توقف فترة إيقاف الاستيراد التي قد حددتها الحكومة والعودة إلى الاستيراد من جديد. التدهور التي تمر به البلاد في مجالات الصادرات والسياحة و التحويلات من الخارج. حاجة العديد من التجار للدولار لإتمام عمليات الاستيراد والتي تدفعهم إلى الاتجاه للسوق السوداء في ظل عدم قدرة البنوك على توفير المبالغ التي يحتاج التجار إليها. عدم قدرة البلاد على الاكتفاء من منتجاتها من الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والتي تدفعها إلى الاستيراد من الخارج.

جاءت تلك التوقعات بالنسبة للنصف الأول من عام 2017 والتي قد أكد خلالها الخبراء الاقتصاديين أن أسعار الدولار الأمريكي سوف تستمر في الارتفاع إلى أن تستقر عند سعر 23 جنيه ومن الممكن أن ترتفع أكثر من ذلك.

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توقعات بانخفاض سعر الدولار 2017:

جاءت توقعات الانخفاض في سعر الدولار خلال التعاملات أمام الجنيه وفقا للعديد من العوامل التي أوضحها الخبراء الاقتصاديين منهم مساعد المدير التنفيذي السابق في صندوق النقد الدولي، الدكتور “فخرى الفقي” أنه قد توقع انخفاض سعر الدولار خلال التعاملات في الفترة القادمة إلى أن يصل إلى نحو 16 جنيه، وأضاف أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الأخيرة والتي ضاعف من خلالها سعر الفائدة مرتين خلال اجتماعين متتاليين قد جاءت لمواجهة التضخم الذي يعاني منه اقتصاد البلاد، وأن تلك الإجراءات مؤقتة ولن تستمر إلى الأبد.

و هناك أيضا توقعات لمجموعة من الخبراء باستقرار سعر الدولار أمام الجنيه أولا و بعدها انخفاض تدريجي في سعر الدولار لحين الاستقرار عند سعر 14 جنيه، وكانت الأسباب التي بنيت عليها تلك التوقعات هي:

بداية إنتاج حقل الغاز الذي تم اكتشافه في البحر المتوسط، و الذي من المتوقع أن يقوم إنتاجه بتحقيق اكتفاء ذاتي لمصر بل و زيادة الاحتياطي مما سيوفر على البلاد مبالغ طائلة من الدولار كانت ستستخدم في استيراد الغاز من الخارج. قيام الكثير من مكتَنزى الدولار في ظل تراجع أسعاره بإخراجه للتخلص منه خوفا من المزيد من الخسائر مع الانخفاضات التي يشهدها خلال التعاملات في السوق. تراجع الطلب على الدولار الأمريكي خلال تلك الفترة وكثرة المعروض منه. الارتفاعات التي شهدها الاحتياطي النقدي للبلاد خلال الفترة الأخيرة والتي زادت إلى تلك النسبة بنحو 36 مليار دولار لأول مرة منذ 2011.

كل تلك التوقعات قد جاءت بشأن أسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، والتي قد تضاربت فيها توقعات الخبراء ما بين الارتفاع والانخفاض في سعر الدولار، لربما يعود هذا التضارب في التوقعات إلى الاضطراب الذي يشهده السوق وعدم الاستقرار الذي تعاني منه البلاد في ظل الإجراءات الاقتصادية الحادة التي اتخذتها الحكومة والتي قد تسبب في ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات وعلى رأسها الكهرباء والغاز والمنتجات البترولية، والتي قد أدت إلى زيادة معاناة المواطن وخاصة محدودي الدخل.