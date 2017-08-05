موانئ البحر الأحمر تستقبل 4 ملايين و140 ألف طن بضائع عامة في 2017

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شهدت هيئة موانئ البحر الأحمر في النصف الأول من عام 2017 تداول حوالي أربعة ملايين ومائة وأربعين طن بضائع عامة ليتم بذلك تحقيق زيادة عن الفترة التي تماثلها في عام 2016 بنسبة زيادة حوالي 3 في المئة، وذلك من خلال الموانئ البحرية في سفاجا، والقصير، والزينات، ونويبع، والسويس.

وسجلت كمية الصادرات حوالي اثنين مليون طن وواحد وتسعين ألف طن، وكمية الوارد حوالي اثنين مليون وتسعة وأربعين ألف طن، لتسجل الصادرات زيادة عن الواردات بنسبة حوالي اثنين في المئة عن نفس الفترة في العام الماضي 2016، وكذلك سجلت الصادرات زيادة تقدر بحوالي ثلاثة وثلاثين في المائة عن قيمة الصادرات في الفترة المماثلة فيها في العام السابق 2016.

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وأعلن المتحدث الرسمي بهيئة موانئ البحر الأحمر ملاك يوسف أن ميناء السويس سجلت تداول مائة وستة وأربعين ألف طن بضائع بكمية صادر حوالي 111 ألف طن، وقيمة الوارد بقيمة 35 ألف طن، لتسجل بذلك زيادة في قيمة الصادرات عن قيمة الواردات تسجل نسبة مائة وأربعة وعشرين في المائة في نفس الفترة المماثلة لها في عام 2016.

وأضاف ملاك يوسف أن ميناء نويبع شهدت تسجيل تداول كمية كلية مجمل الصادرات والواردات حوالي 121 ألف طن، وصادر فقط 335 ألف طن أما الواردات فقد سجلت 121 ألف طن، تزيد قيمة الصادرات عن الواردات عن الفترة المماثلة لها في عام 2016 بقيمة تصل إلى 176 في المئة.

كما أعلن ملاك يوسف أن ميناء سفاجا تداول حوالي اثنين مليون ومائة وواحد أربعين ألف طن بضائع عامة، وتسجل قيمة الصادرات فقط حوالي مليون و90 ألف طن، أما الواردات فقد سجلت مليون و51 ألف طن، لتسجل الصادرات زيادة عن الواردات بنسبة 4 في المئة عن الفترة المماثلة لها في عام 2016، وتزيد نسبة الصادرات عن نفس الفترة لتسجل نسبة 47 في المئة زيادة عن عام 2016.

وأشار ملاك يوسف أن ميناء الزيتيات استقبل حوالي ثمانمائة واثنين وأربعين ألف طن بوتاجاز بنسبة زيادة تسجل حوالي ستة في المئة، أما ميناء القصير فقد غادرت منه حوالي 555 ألف طن من الفوسفات.