جهاز حماية المستهلك: للمرة السادسة يتم إحالة معرض اوتو سمير ريان إلى مصلحة الضرائب

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أكد رئيس جهاز حماية المستهلك ” عاطف يعقوب” أن الجهاز أصدر قرار بإحالة معرض سيارات اوتو سمير ريان إلى مصلحة الضرائب بسبب وجود شبهة في التهرب الضريبي، و بالتالي فإن هذه هي المرة الثالثة التي يتخذ فيها الجهاز مثل هذا القرار في حق هذا المعرض، كما أن العدد الكلي للحالات المشبوهة قد وصل إلى 20 حالة لنحو 13 شركة.

كما وتلقى الجهاز خلال الفترة الأخيرة أحد الشكاوى المقدمة في الجهاز من قبل مواطن، و كان مضمون الشكوى قيام المعرض بتسليم المواطن فاتورة بقيمة 247 ألف جنيه لشراء سيارة من المعرض بالرغم من أن المبلغ الذي سدده المواطن يقدر ب 300 ألف جنيه، إلا أن رئيس المعرض قد علل ذلك بأن فرق المبلغ قد رد إلى الشاكي ولكن الشاكي أنكر ذلك وكذلك لم يستطع مدير المعرض إحضار مستند يثبت ذلك.

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كما أن مثل هذه الممارسات التي يقوم بها المعرض لا تصب في صالح المستهلك، ويتضح هذا من أنه في حالة إذا وجد المستهلك عيب في السيارة وأراد استعادة ماله فإن جهاز حماية المستهلك سوف يصدر أوامر بإعادة المبلغ المدون في الفاتورة فقط، و يقع الضرر على الدولة من هذا عن طريق عدم مقدرة الدولة على محاسبة المعرض ضريبيا على المبالغ الفعلية، و نظرا لتلك الأضرار المحتملة فإن تلك الشكوى قد تم رفعها إلى رئيس الجهاز للتأكد من شبهة التهرب الضريبي منعا لتلك الأفعال التي قد تتسبب في إحداث ضرر كبير.

كما أن الجهاز يقوم بحل المشكلات والقضايا من خلال التعاون مع جميع الأجهزة الأخرى التابعة للدولة، ولا ينفرد وحده في التحقيقات والقضايا، ويتبع هذا الأسلوب في محاولاته حماية المستهلك و الدولة، و طلب “يعقوب” من جميع المواطنين تقديم العون للجهاز من خلال الإبلاغ عن جميع القضايا من هذا القبيل، ليتمكن الجهاز من رصد المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كما وأكد أن إرسال الشكاوى إلى الجهاز هي عملية غاية في السهولة، وأن الجهاز يتيح العديد من الوسائل التي تمكن المواطنين من الوصول إليه من خلالها، و من تلك الوسائل البريد الإلكتروني لحماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG، و رقم الفاكس 33055753 أو يمكن الوصول إليه من خلال مجموعة من التطبيقات التي يتيحها الجهاز على جوجل بلاي للهواتف الذكية.