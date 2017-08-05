مروان عبد الرزاق يشيد بقرار تراجع سعر صرف الدولار الجمركي ليصل 16.25

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أعلن عضو الغرفة التجارية في محافظة القاهرة مروان عبد الرزاق على مدى إشادته بقرار وزير المالية المصرية الخاص بتخفيض سعر الدولار الجمركي لتصل قيمته إلى 16.25 جنيه مصري، ليتم العمل بهذه القرار لمدة شهر ابتداء من أول شهر أغسطس الجاري، لتعد بذلك هي المرة الأولى التي شهد سعر صرف الدولار الجمركي تخفيض بعد فترة ثبات دامت حوالي أربعة أشهر كاملة.

وأوضح مروان عبد الرزاق أن خفض سعر صرف الدولار الجمركي يعد مؤشر إيجابي يعمل على التخفيف على المنتجين، كما أن هذا القرار يؤثر بشكل كبير وفعال على الإيرادات المالية للدولة المصرية في الفترة الحالية.

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وأشار مروان عبد الرزاق أن قرار تخفيض سعر صرف الدولار الجمركي ليسجل 16.25 جنيه مصري سيعمل على تراجع بشكل نسبي في أسعار كافة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، ومن ثم سيؤثر على أسعار السلع في السوق المصرية في الفترة التالية بشكل ملحوظ وإن كان بصورة ضعيفة، وأضاف أن كافة الأسعار في السوق المصري تتراجع وتخفيض على حسب تراجع سعر صرف الدولار الجمركي في السوق المصرية، وليس بتراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، فهذا القرار سيعمل على تراجع الأسعار في الفترة المقبلة وأن كان تراجع بنسبة ضئيلة، ولكنه سيكون ملحوظ.

وأشار مروان عبد الرزاق أن خفض سعر الدولار الجمركي ليصل إلى 16.25 جنيه مصري، يقوي فكرة أن سعر صرف الدولار في شركات الصرافة وفي البنوك المصرية أعلى من قيمته الحقيقية، كما أن هذا القرار سيعمل على خلق توازن في سوق السلع حيث أن قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي سيخفف من جهة من الأعباء الواقعة على كاهل المستوردين في مصر، ومن جهة أخرى سيعمل على مكافحة ومواجهة التضخم الاقتصادي الذي وصل إلى أعلى نسبة له في تاريخ الاقتصاد المصري قبل أسابيع من ارتفاع أسعار السلع في السوق المصرية.

وأوضح مروان عبد الرزاق أن تعديل سعر صرف الدولار الجمركي سيعمل في الفترة المقبلة على ردع موجهة التضخم الاقتصادي التي تواجه الأسواق المصرية الداخلية، وأضاف أن مع هذا القرار يستوجب مراقبة صارمة ومشددة على البضائع و السلع المطروحة في الأسواق المصرية لمكافحة المحتكرين الذين يزيدون من موجة التضخم الاقتصادي في الوقت الحالي.