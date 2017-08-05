خبير اقتصادي: تراجع سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى تراجع أسعار السلع المستوردة

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أكد عضو الغرفة التجارية في القاهرة “مروان عبد الرازق” على مدى صحة قرار تخفيض سعر الدولار الجمركي والذي أصدره السيد وزير المالية إلى نحو 16.25 جنيه من أول أغسطس وحتى شهر، و بالتالي فإن هذا التراجع في السعر يعد الأول بعد الاستقرار الذي شهده خلال الأربعة أشهر الماضية.

و من المقرر وفقا للتصريحات أن تكون تأثيرات هذا القرار على الإيرادات المالية و المنتجين إيجابية إلى حد كبير، إذ يعتبره جميع الاقتصاديين مؤشر إيجابي لهذا.

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كما أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير جدا في إحداث انخفاضات ملحوظة في أسعار السلع التي تستوردها الدولة من الخارج، و بالتالي تتراجع أسعار السلع والمنتجات خلال تعاملات البيع والشراء في السوق التجارية بوجه عام، إذ أن سعر الدولار في البنوك لا يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع والمنتجات في السوق ولكن صاحب التأثير المباشر على تلك الأسعار هو سعر الدولار الجمركي، مما يجعل التوقعات تزيد حول التغيير النسبي الذي ستَشهده الأسعَار مع تراجع سعر الدولار الجمركي.

كما من المقرر أيضا أن يساهم قرار خفض سعر الدولار الجمركي إلى تحقيق التوازن في سوق السلع والتخفيف من الأعباء التي يتحملها المستوردين مع ارتفاعات الأسعار، هذا من خلال تعزيز فكرة ارتفاع القيمة المحددة لأسعار الدولار في البنوك عن القيمة الفعلية للدولار والتي تتراجع و يؤكد عليها انخفاض سعر الدولار الجمركي، هذا بجانب أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في تعزيز مواجهة البلاد لنسب التضخم التي يعاني منها الاقتصاد منذ فترة طويلة جدا والتي تأتي نتيجة ارتفاع الأسعار وركود الأسواق بسبب توقف الشراء.

و لكي يأتي هذا القرار بتخفيض الدولار الجمركي بالنتائج المرجوة منه، فإنه يجب أن يكون هناك المزيد من الرقابة التي تفرضها الحكومة على حركة أسعار السلع والمنتجات، خاصة في ظل وجود الكثير من المحتكرين و الذين يجب إيقافهم من خلال اتخاذ الإجراءات الصارمة التي ستقوم برَدعهم، وبالتالي تتمكن الحكومة من مواجهة النسب المرتفعة للتضخم والتي يعاني منها السوق المصري خلال الفترة الحالية ويقضي عليها بشكل كامل في أقرب فرصة.