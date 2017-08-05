انخفاض نسبي في أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم

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تمر السوق الحالية بحالة من الاضطراب في أسعار الدولار الأمريكي ما بين الانخفاض والارتفاع، ومن المتوقع من قبل الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن تشهد أسعار الدولار مزيدا من الانخفاض خلال الفترة القادمة، يرجع هذا إلى العديد من العوامل التي أكد عليها الاقتصاديون وكذلك مجموعة من المؤشرات التي ظهرت على السوق الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة والتي أكدت أن الاقتصاد يسير نحو التحسن.

و كان من بين تلك العوامل التي أكد عليها الخبراء هو ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي للبلاد والذي جاءت لأول مرة منذ 2011، كما أضاف الخبراء أنه من المتوقع أن تستمر تلك الانخفاضات خلال الفترة القادمة إلى أن يستقر سعر الدولار في نهاية العام الحالي عند سعر 14 جنيه.

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كل هذه التوقعات قد أثرت على أسعار الكثير من السلع والمنتجات خلال التعاملات في السوق المصرية، وكانت أسعار الحديد والأسمنت على رأس تلك السلع التي تأثرت أسعارها في الفترة الأخيرة والتي شهدت انخفاض كبير، حيث تراجعت أسعار الحديد والأسمنت تراجع طفيف خلال تعاملات سوق البناء اليوم وكان هذا الانخفاض من قبل الأسعار التي حددتها مصانع الحديد والأسمنت.

بلغ سعر الاسمنت اليوم بعد الانخفاضات التي مر بها خلال التعاملات ليستقر سعر أسمنت حلوان عند سعر 720 جُنيه للطن كمُتوسط، وسعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء عند سعر 733 جنيه كمُتوسط، في حين أن متوسط سعر أسمنت السويدي قد استقر عند سعر 773 جُنيه و أسمنت شركة السويس قد استقر عند متوسط 753 جنيه.

كما انخفضت أسعار الحديد أيضا خلال تعاملات السوق، وكنت الانخفاضات التي شهدتها الأسعار انخفاضات طفيفة كالعادة، حيث سجل قيمة طن الحديد من نوع حديد عز نحو 10850 جنيه وذلك بعد أن انخفضت أسعارُه بقيمة 50 جنيه، في حين أن سعر الحديد في شركة المصريين قد وصل إلى 10700 جنيه وذلك بعد أن ارتفع بقيمة 50 جنيه.

في حين أن سعر الحديد في شركتي العشري والجيوشي قد استقر خلال تعاملات اليوم عند سعر 10500 جنيه ولم يشهد أي تغيرات سواء بالارتفاع أو الانخفاض، كما وصل سعر طن الحديد التابع لشركات المراكبي عند سعر 10600 جنيه.