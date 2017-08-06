توقعات بتراجع أسعار السلع المستوردة بعد تخفيض صرف الدولار الجمركي

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خرجت بعض التصريحات المعلقة على أسعار السلع بالأسواق المصرية فى الفترة الحالية بعد قرار المالية بخفض سعر صرف الدولار الجمركي، حيث أشاد الخبير الاقتصادي مروان عبد الرازق، والذى يعمل كعضو الغرفة التجارية فى محافظة القاهرة، بالقرار الذى صدر من السيد وزير المالية مؤخرا والخاص بتخفيض سعر الدولار الجمركي حيث وصل إلى 16.25جنيه مصرى وقد جاء بين طيات هذا القرار أنه سوف يتم العمل بهذا القرار لمدة شهر بداية من أول شهر أغسطس الجاري، ويعد هذا القرار هو الأول من نوعه بشأن تخفيض سعر الدولار الجمركي بعد ان تقرر ان يتم تثبيت سعره لمدة 4 أشهر.

وقد أضاف عبد الرازق في تصريحات الصحفية التى تم الاعلان عنها، أن قرار خفض سعر الدولار الجمركي الذى خرج من السيد الوزير أعطى مؤشرا إيجابيا، حيث ينصب فى النهاية فى مصلحة المنتجين من أجل التخفيف عليهم وسوف يؤثر هذا بشكل كبير في إجمالي قيمة الإيرادات المالية التابعة للدولة.

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كما أوضح أيضا أن هذا القرار من شأنه أن يؤدي فى الفترة الحالية إلى تراجع نسبي في إجمالي أسعار السلع التى يتم استيرادها من الخارج، وسوف يترتب على هذا تراجع في أسعار السلع الموجودة بالأسواق بشكل عام وذلك فى خلال الفترة القادمة.

كما أشار عضو الغرفة التجارية فى تصريحاته إلى أن أسعار السلع من المفترض أن تتراجع بسبب تراجع سعر الدولار الجمركي وليس بسبب تراجع تراجع الدولار الأمريكي في البنوك المصرية، وأنه سوف يتم ملاحظة هذا التراجع فى أسعار السلع الموجودة فى السوق المحلية.

وأن عملية خفض سعر الدولار الجمركي التي أقرها وزير المالية سوف تساعد على تعزيز فكرة ارتفاع سعر الدولار الامريكى فى السوق المحلية لدى البنوك المختلفة بالإضافة إلى شركات الصرافة، كما أنها سوف تساعد على تخفيض العبء عن المستوردين وخلق مساحة جديدة من أجل التوازن في سوق السلع، بالإضافة إلى أنها تعمل من جهة أخرى على مواجهة التضخم التي اكتسحت السوق المحلى مع ارتفاع أسعار السلع.

كما يتوقع أن يؤثر تخفيض سعر الدولار الجمركي من الموجة التضخمية بالأسواق.