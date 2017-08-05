أرباح مصر من منجم السكري تعادل 100 مليون دولار

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أعلن العضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب و المدير العام لشركة “سنتامين إيجِبت” يوسف الراجحي خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن مبلغ 100 مليون دولار هو قيمة الأرباح التي نجح منجم السكري في تحقيقها حتى بداية الشهر الجاري، وكان هذا منذ التاريخ الذي بدأت فيه هيئة ثَروة المعدنية قيامها باقتسَام الأرباح مع الشركة، أي منذ العام الماضي تحديدَا مع بداية شهر أكتوبر.

كما وأكد استلام هيئة الثروة المعدنية مبلغ يصل إلى 10 مليون دولار على عدد من الدفعات يقدر بثلاث دفعات، هذا خلال الشهر الماضي، في حين أن الدفعة الرابعة التي تسلمتها الهيئة قد وصلت إلى 1.5 مليون دولار وكان هذا خلال بداية الشهر الجاري أي منذ 4 أيام، وكان إجمالي ما نجح المنجم في إنتاجه خلال شهر يوليو الماضي نحو 90 طن من الذهب، هذا منذ أن بدأ الإنتاج من المنجم و الذي كان في تاريخ 2010.

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و يتم تقاسم الأرباح بين الشركة والحكومة والتي تمثلها هيئة الثروة المعدنية، حيث وقع اتفاق اقتسام الأرباح منذ عام 1994، و قد نصت الاتفاقية وقتها على قيام الشريك الأجنبي بالتكفل بكافة الأمور التي تتعلق بالبحث لاستخراج المعدن مقابل نسبة من الأرباح قد تم تحديدها وقتها، بعدها يتم اقتسام الأرباح بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن قيمة الاحتياطات التابعة لمنجم السكري تحتل مكانة متقدمة في العالم، وتصل قيمة أوقية الذهب من المنجم إلى نحو 15.7 مليون جنيه، وهو أحد ال 120 منجم في مصر والذين يتمتعون بتاريخ عريق.

الجدير بالذكر أن هدف شركة مناجم السكري الذي تسعى دائما إلى تحقيقه هو إنتاج ما يصل إلى 500 ألف أوقية خلال العام الحالي، هذا وبذلك تتجاوز القيمة التي أنتجتها في 2016 والتي تقدر بنحو 470 ألف أوقية.

ووفقا للتصريحات الصادرة فإن نسبة الصادرات التي تشكلها منتجات المنجم تعادل نحو 2% من إجمالي الصادرات الخاصة بالبلاد، وهي نسبة كبيرة جدا بالمقارنة مع مصادر الصادرات الأخرى، جاء هذا وفقا للتصريحات التي قام بها رئيس الشركة والتي يؤكد من خلالها قيمة الإنتاج الصادر عن المنجم منذ افتتاحه وحتى بداية الشهر الجاري.