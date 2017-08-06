الحكومة تقترض من البنوك اليوم 15.5 مليار جنيه

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أعلن البنك المركزى المصرى، أنه سوف يقوم اليوم الأحد بطرح عدد من أذون خزانة الجديدة إلى الأسواق المصرية نيابة عن وزارة المالية، حيث ورد في تصريحات البنك المركزي أن قد بلغ إجمالي أذون خزانة التي من المقرر طرحها بقيمة إجمالية تقدر بنحو 15.5 مليار جنيه مصري.

من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي فى مستهل تصريحات بخصوص طرح اليوم أنه من المقرر أن تبلغ قيمة الطرح الأول المقرر لأجل أذون خزانة أن تكون مدتها لأجل 91 يومًا، حيث يبلغ إجمالي قيمتها حوالي 7.2 مليار جنيه مصري، كما ورد أن هناك أذون خزانة سوف يتم طرحها بقيمة 8.2 مليار جنيه حيث مقرر أن تكون مدتها لأجل 273 يومًا.

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ومن المتوقع طبقًا لتصريحات وزارة المالية فيما يخص العجز في الموازنة العامة لهذا العام أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة لهذا العام طبقًا لبعض الحاسبات المالية والإقتصادية في نهاية هذا العام المالى الجارى، أن تصل إلى 322 مليار جنيه.

كما يتوقع أن يتم تمويل هذا العجز في الموازنة العامة للدولة بعدة طرق مالية واقتصادية قد كشف عنها خبراء الاقتصاد الماليين وتتبعها الدول المختلفة من أجل سد هذا العجز، حيث ورد أنه من المتوقع أن تبدأ المالية بسد هذا العجز عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة كما يتم حاليا وجاء في تصريحات وزارة المالية.

وقد جاء ضمن الطرق التي تقوم الحكومة بإتباعها لأجل سد العجز في هذه الموازنة أن يتم استخدام أدوات الدين الحكومية في تلك المرحلة وذلك نيابة عن وزارة المالية، كما تقوم الحكومة علي استخدام بعض الوسائل الأخرى والتي من ضمنها استخدام المساعدات والمنح التى قد تقوم بعض من الدول العربية بمنحها بالإضافة إلى الاستعانة بالقروض الدولية للتغلب علي هذه المحنة.