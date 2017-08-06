البنك المركزى يعلن عن نصيب كل مواطن من الدين الخارجى لمصر

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قام البنك المركزي المصري مؤخرًا بالكشف عن متوسط نصيب المواطن المصرى حتى الآن من الدين الخارجي والذي يعد مستحق على مصر لعدة جهات خارجية، حيث أقر المركزي أنه قد ارتفع الدين الخارجي ليصل إلى نحو 760 دولارًا أمريكيًا، والذي ي يعادل حاليًا طبقًا لمستوي الأسعار بالسوق المحلي حوالي 13.6 ألف جنيه، وذلك حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية الماضية لعام 2016 / 2017.

حيث وصلت هذه الحسابات حتى نهاية شهر مارس الماضي لعام 2017 وذلك فى حالة مقارنة الدين الخارجي علي المواطن المصري هذا العام بما ورد فى قائمة حسابات الدين في العام الماضي والتي قد بلغت نحو 573 دولار أمريكي، وذلك ما يعادل نحو 10.2 ألف جنيه مصري لكل فرد حتى نهاية السنة المالية 2015 / 2016.

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أوضح البنك المركزي في تصريحاته أن إجمالي أرصدة المديونيات المستحقة في الميزانية العامة على مصر هذا العام قد بلغت حوالى 74 مليار دولار أمريكي.

وقد جاء فى بيان البنك المركزي المصري، إنه بالنسبة إلى الدين الخارجي المستحق على جمهورية مصر العربية بوجه عام قد ارتفع في الآونة الأخيرة إلى حوالي 73.9 مليار دولار أميركي وذلك من خلال الحسابات الإقتصادية التي وردت فى نهاية شهر مارس الماضي، ليصبح بذلك قد ارتفع سعر الدين الخارجي بنحو 18 مليار دولار أمريكي عن المدة التي قد وصلت إلى 9 أشهر، والتي تعادل طبقًا للحسابات الاقتصادية الفترة التي تتراوح ما بين شهر يوليو إلى شهر مارس عن السنة المالية الماضية والتي عن عام 2016 / 2017.

جدير بالذكر أنه قد جاء فى إحدى التصريحات الإقتصادية والتي قد صدرت عن مسئول مصرفى رفيع المستوى، بخصوص الدين الخارجي علي مصر والتي قد تم الإعلان عنها مؤخرًا، إن مصر لم تتخلف ن قبل عن سداد أقساط مديونياتها الخارجية ولن تتخلف عن سداد هذه الأقساط فى مواعيدها كما هو متفق عليه، كما أكد الخبير الاقتصادي علي أن مصر قد قامت بتسديد بعض البنود المقررة عليها في الفترة الأخيرة، حيث ورد أنها قامت بتسديد نحو 700 مليون دولار أمريكي وذلك في شهر يوليو الماضى إلى مستحقه وهم دول نادي باريس.