اليوم بدء فتح باب سحب كراسات شروط المصانع 2000 جنيه من قبل التنمية الصناعية

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أعلنت هيئة التنمية الصناعية اليوم عن بدء تسليمها كراسات الشروط التابعة للوحدات الصناعية المتاحة، والتابعة للصناعات المتوسطة والصغيرة في مرغم الاسكندرية ومدينة السادات و جنوب الرسوة في بورسعيد، و يأتي هذا للقيام بعدد من المشروعات التي تتبع الأنشطة الدوائية والغذائية والهندسية والغزل والنسيج والكيماوية.

و جاء سعر الكراسة الواحدة وفقا لما حددته الهيئة بالنسبة لكراسة الشروط التابعة لجنوب الرسوة ومنطقة السادات نحو 2000 جنيه، بينما كان سعر كراسة الشروط التابعة لوحدات مرغم تصل إلى 500 جنيه، الجدير بالذكر أن أسعار الكراسات لا تخضع للقيمة المضافة بجانب أن تلك الكراسات غير قابلة للاسترداد مرة أخرى، ومن المقرر أيضا وفقا للهيئة أن يتم السداد من خلال مقر الهيئة الكامن في القاهرة.

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ووفقا للتفاصيل التي أوضَحتها كراسات الشروط، فإن المستثمرين سَيقوموا بعمل دراسة جدوى فنية واقتصادية معتمدة، هذا بجانب أن المتقدمين سَيقدموا تأمين ابتدائي بقيمة 5% من إجمالي سعر المصنع دليل على جدية التقديم، و يتم الدفع عن طريق حساب هيئة التنمية في بنك الإسكندرية أو من خلال شيك مقبول الدفع، وعند الموافقة على طلب التخصيص من قبل الهيئة، فإن المتقدم سيقوم باستكمال المبلغ ليصبح دفعة مقدمة من سعر الوحدة.

و خلال البيان الصادر عن هيئة التنمية الصناعية، فقد أكدت الهيئة أن عدد الوحدات المتاحة للمواطنين محدود جدا، كما أن الأولوية للمتقدمين سيتم تَحديدا بناء على من لم يحصل على الوحدات في قرعة الطرح الماضي، و الذي قد أعلنت عنه الهيئة في مدينة السادات، و أنه يشترط لهذا أسبقية التقديم، على أن يكون المتقدم مُستفي لجميع الشروط والمطالب التي تقدمت بها الهيئة في كراسات الشروط.

الجدير بالذكر أن الوحدات المعلن عنها من قبل الهيئة كانت من ضمن الوحدات التي أعلنت عنها تابعة لمبادرة “مصنعك جاهز بالترخيص” و التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة، هذا يتيح لأي مستثمر يتقدم للحصول على أي من تلك الوحدات جميع التراخيص والموافقات الحكومية اللازمة لبدء العمل في هذا المصنع، و نظرا لتبقي عدد من الوحدات التي أعلنت عنها الوزارة من قبل ضمن هذه المبادرة، فقد أعلنت عنها الوزارة من جديد.