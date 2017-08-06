الإعلان عن قرعة توزيع أراضي بالوادي الجديد لعدد 83 شاب

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تقوم وزارة الإسكان خلال الفترة الحالية في ظل الارتفاعات التي تمر بها الكثافة السكانية في البلاد أن تعمل على بناء العديد من المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي تقوم من خلالها بتوفير الوحدات السكنية للشباب المقبلين على الزواج وكذلك الأسر التي تعاني من عدم امتلاك وحدة سكنية مناسبة وصعوبة في تحصيلها مع الارتفاعات التي تشهدها أسعار العقارات والوحدات هذا بجانب الارتفاع المستمر لأسعار التأجير.

ولهذا فإن الوزارة قد عملت على توفير تلك الوحدات المناسبة للشباب بأحدث تصميم وفقا لمتطلبات الشباب وبطرق سداد مناسبة للجميع من حيث الأقساط والمبالغ المالية الواجب تقدميها على فترات زمنية تصل إلى 20 عام، الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان لا تقوم بطرح الوحدات السكنية فقط من خلال تلك المشاريع وإنما توفر كذلك الوحدات الصناعية كاملة الترخيص للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك قطع الأراضي التي تقوم بمنحها للشباب.

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و خلال التصريحات التي قام بها رئيس مركز بلاط التابع للوادي الجديد، المهندس “عادل عباس”، فقد أعلن اليوم عن الموعد الذي سيتم فيه إجراء القرعة العلنية والتي سيتم من خلالها منح عدد من الشباب نحو 83 شاب التقسيمات التابعة للوحدة المحلية في مركز البلاط تحديدا الخاصة بقرية البشندي.

كما أضاف أنه نظرا لحرص الوزارة على تحقيق مبدأ الشفافية فإنها سَتقوم بارفاق رقم قطعة الأرض أيضا خلال القرعة و ذلك لتحقيق مبدأ المساواة بين جميع المتقدمين، هذا وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أن هذا العدد الذي تم الإعلان عنه قد تم قبوله بعد التحقق من ملفات المتقدمين والتأكد من مطابقة هذا العدد المعلن لجميع الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

كما وأكد على إجراء القرعة الفعلية في يوم الثلاثاء القادم الموافق 8 من الشهر الجاري “أغسطس”، وأنه سيكون بواسطة لجنة تم تشكيلها مسبقا من أجل هذا الغرض، وأضاف في نهاية التصريحات أن الوزارة تطمح إلى توفير كافة الخدمات وسبل الراحة للشباب من خلال القيام بتلك المشروعات، وذلك في سبيل توفير حياة أفضل لجميع الشباب و ستَحرص الوِزارة كذلك على تحقيق مبادئ المساواة والشفافية خلال هذا.