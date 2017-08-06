“الهيئة العامة للرقابة المالية” تعلن عن انتهاء مدة عمل شريف سامي غدا الإثنين

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التقى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي بالعاملين ليقدم لهم الشكر ويودعهم حيث يعتبر غدا الموافق الإثنين هو انتهاء مدة عمله كرئيس للهيئة، وقدم الشكر لهم على بذل مجهود كبير وشاق على مدار الأربع سنوات التي شملت مدة رئاسته في الهيئة، وأعرب عن تقديره لكافة العاملين في إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لدعمهم وتعاونهم لتقوم الهيئة بمختلف تخصصاتها بأفضل الآليات والطرق المتاحة والعمل على تطوير الأداء لخدمة الاقتصاد الوطني.

وأشاد شريف سامي بدور مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتنمية آليات عمل الهيئة عن طريق دعم وتشجيع العاملين في الهيئة، كما أوضح أن الهيئة تعمل على العديد من المحاور التي لا يطغى بعضها على بعض سواء في مجال صناديق التأمين الخاصة أو التأمين أو سوق المال والتمويل العقاري أو التخصيم أو التأجير التمويلي وفي الفترة الأخير من العمل في الهيئة تم استحداث نظام شهر الضمانات المنقولة، التمويل المتناهي الصغر.

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وأوضح شريف أن مساندة ودعم مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية والتعاون بين الوزراء المختصين والجهات الحكومية على مدار الأربع سنوات الماضية ما استطاعت الهيئة تحقيق ما قامت به من إنجازات عظيمة في هذا الوقت القياسي، ومن أوجه الدعم على سبيل المثال إصدار قانون التمويل المتناهي الصغر، وصدور أو تنظيم تشريعي لبورصات العقود والسلع، بالإضافة على إصدار أول قانون لتنظيم الضمانات المنقولة، بالإضافة إلى صدور أو مشروع قانون للتخصيم.

وأعلن الشريف أنه تم إصدار أول تنظيم يعمل على إسناد إدارة الأموال صناديق التأمين الخاصة للعمل من خلال شركات إدارة الأصول، والعمل على تنظيم آليات تعمل على بيع الأسهم في اليوم التالي، كما تم إصدار أو تنظيم لجان تعمل للرقابة الشرعية بصناديق الاستثمار والتمويل العقاري وشركات التأمين، والعمل على إيجاد صيغ جديدة في مجال التمويل العقاري.

وأوضح سامي أنه خلال عمله في رئاسة الهيئة العامة للرقابة المالية تم تشكيل لجان لتكون استشارية لتعمل في إطار عمل الهيئة في الربع الرابع والأخير من سنة 2013، وتضمن اللجان ممثلين من مختلف الفئات العامة في السوق، كما أوضح أن كافة مشروعات اللوائح التنفيذية ومشروعات القوانين التي تم اقتراحها من قبل الهيئة يتم حاليا التشاور بشأنها بشكل موسع وكبير.