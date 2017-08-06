غراب: 80% من أصحاب المخابز التزموا بتسديد تأمين الدقيق في المنظومة الجديدة

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صرح رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، “عبدالله غراب”، إن الموعد الأخير أمام أصحاب المخابز القيام بتسديد التأمين المستحق لصالح الدقيق المدعوم من خلال منظومة الخبز الجديدة، اليوم الأحد، كما أوضح “غراب”، أن وزارة التموين قد قررت مد فرصة السداد مرتين بسبب تكالب أصحاب المخابز على تسديد قيمة التأمين.

أضاف “عبدالله غراب”، في بيان خاص له لإحدى الصحف اليومية أن معظم أصحاب المخابز الذين بلغت نسبتهم إلى 80% قد التزموا بتسديد قيمة تأمين الدقيق قبل قدوم الموعد المحدد للتسديد.

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كما أكد سيادته على أن وزير التموين، الدكتور “على المصيلحي”، قام بتقديم الكثير و الكثير لأصحاب المخابز، وأنه وافق على التكلفة المستحدثة لإنتاج الخبز للتسهيل على أصحاب المخابز، حتى يتم إنتاج رغيف الخبز لكن بجودة أفضل ترضي السادة المواطنين الذين يستحقون الدعم.

أفاد رئيس الشعبة أن منظومة الخبز المستحدثة تسعى لتحقيق مصلحة المواطن عن طريق تحسين إنتاج رغيف الخبز، وتعيينه بالمواصفات المقررة والأوزان المحددة، وهي عبارة عن 110 للرغيف، دون تغيير للسعر، ليستمر كما هو عند سعر 5 قروش للرغيف، كما أن حصة الفرد سوف تظل كما هي 5 أرغفة يوميًا.

جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قامت بالإعلان أن فروع بنوك والأهلي والإسكان والتعمير ومصر، تعرضت لحالة من الإقبالًا الكبيرة من أصحاب المخابز منذ ثاني أيام ابتداء تنفيذ المنظومة المستحدثة لإنتاج الخبز لدفع قيمة التأمين، وهذا على حساب خاص بمشروع دعم الخبز رقم 0520000008414 بنك الإسكان والتعمير فرع المهندسين، أو تحويل المبلغ على نفس الحساب من خلال فروع كل من بنكي مصر والأهلي، على أن تشتمل معلومات التأمين “اسم المودع والمبلغ ورقم التليفون وكود المخبر”.

ذكرت وزارة التموين، من خلال بيان صحفي، أن شركات مطاحن القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام قامت بتوقيع عقود الطحن التي تنص بنودها على دفع قيمة الأقماح التي تحصل عليها من قبل هيئة السلع التموينية بالأسعار الحره.

أعرب وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “على المصيلحي”، عن امتنانه من أصحاب المخابز والمطاحن بإنجاز المسؤولية، وقرر أعطاهم الحق بصرف أرصدة الدقيق حتى تنتهي مهلة السداد المحددة.