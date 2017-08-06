تعرف علي قائمة أفضل 6 دول لقضاء الإجازات بأرخص الأسعار

Advertisements

فى ظل الجو الحار الذي يجتاح البلاد والكثير من الدول العربية بالإضافة توقعات خبراء هيئة الأرصاد إلى استمرار الموجة الحارة فى الفترة المقبلة يسعى الكثيرين إلى البحث عن أحضان المياه والأماكن السياحية لقضاء عطلاتهم ولكن مع ارتفاع الأسعار وتكاليف المصايف بدأ الكثيرين فى السؤال عن أرخص المصايف والمنتجعات التي يمكنهم أن يزورها وتكون تناسب ميزانيتكم.

قامت قناة “بيبي نيكاراجوا” الفضائية، مؤخرًا بالإعلان عن قائمة خاصة مكونة من عدة دول يمكن من خلالها زيارة العديد من الأماكن لقضاء أمتع الأوقات بأرخص الاسعار حيث تمكنت القناة من خلالها أن تقوم بحصر أرخص الوجهات السياحية في العالم وعرضها علي متابعيها من أجل أن يتمكنوا من قضاء الإجازات الخاصة بهم لهذا العام الجاري.

Advertisements

ورد أن الصحيفة قد اعتمدت فى تجميع اسماء هذه الدول على حساب متوسط التكلفة للشخص الواحد المتوقعة خلال اليوم ليتمكن من قضاء أفضل الأوقات بين أحضان الطبيعة، حيث حلت جمهورية مصر العربية ضمن قائمة أرخص الدول سياحيًا.

جاء أن مصر قد تمكنت من الحصول على المرتبة الثالثة في القائمة التي عرضتها القناة وذلك نظرا إلى انخفاض أسعار الفنادق في البلاد والتي قد وصفتها الصحيفة في مقالها أنها “المعتدلة”، كما تميزت مصر بإنخفاض أسعار البنزين والمحروقات وذلك مقارنة أسعار هذه السلع في الدول الأخرى.

جدير بالذكر أن القناة قد اعتبرت فى التقرير التي قد تقدمت به إلى متابعيها على صفحتها الإلكترونية في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد، أن دولة إيران والتي تعد إحدي الدول السياحية تعتبر فى المقام الأول ضمن قائمة الوجهات الأرخص حول العالم بالسياحة، بينما تأتي دولة أندونيسيا فى القائمة بالمرتبة الثانية، وذلك من أجل أنها تملك أرخص أسعار في السلع الغذائية والحلوى بينما تحتل دولة الهند ضمن هذه القائمة المرتبة الرابعة، وذلك بسبب أنها تمتلك أسعار صرف العملات متميزة مقارنة بغيرها، وذلك علي الرغم من وجود العديد من الإصلاحات الاقتصادية بها.

ودخلت دولة تونس فى القائمة في المرتبة الخامسة، وذلك نظرًا لإنخفاض أسعارها، وجاء في المرتبة السادسة دولة نيكاراجوا، وذلك نظرًا لوجود الجمال الطبيعى بوفرة فيها وتميز التقاليد بالإضافة إلى الجانب الثقافى وانخفاض الأسعار.