رئيس الوزراء يعلن عن موعد جني ثمار الإصلاح الاقتصادي بالبلاد

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قام السيد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بالإعلان عن تحسن الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة حيث أكد رئيس الوزراء في تصريحاته على وجود تحسن ملحوظ في إجمالي قيمة الاحتياطي النقدي بالإضافة إلى وجود تراجع في معدلات البطالة الموجودة داخل البلاد.

أشار رئيس الوزراء في تصريحاته إلى أن ذلك التحسن في الاقتصاد قد أثر علي بعض التعاملات المالية والإقتصادية داخل الأسواق المصرية بشكل عام كما أنه قد انعكس على سعر الدولار الأمريكي في تداوله الذي قد أعلنت البنوك المحلية علي انخفاضه وذلك في الآونة الأخيرة بشكل مستمر، ليترتب علي ذلك عدد من النتائج الجيدة وارتفاع المؤشر الإيجابي للتعامل الاقتصادي.

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من جهة أخرى، قد ورد في تصريحات السيد رئيس مجلس الوزراء في اللقاء الصحفي الذي قد عقده مساء اليوم الأحد داخل مقر مجلس الوزراء، بشأن حالة الدين العام الخارجي وما آلت إليه الأمور حتى الآن، حيث أكد على أنه قد شهد الدين العام انخفاضا في الفترة الحالية بالموازنة العامة بالإضافة إلى ارتفاع معدلات النمو فى الاقتصاد المصري تخطت نسبتها إلى 4٪‏ هذا العام.

وقد أشار السيد المهندس شريف إسماعيل في ختام اللقاء الصحفي وتحديدًا لدى مغادرته اللقاء من مقر مجلس الوزراء، فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر حيث أكد على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي سوف يؤتي ثماره هذا العام.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تسعى إلى تطوير مستوى المواطنين بجميع المحافظات وفى أنحاء البلاد عن طريق خطة محكمة قد قامت الحكومة بوضعها شملت العديد من القطاعات والهيئات وقد أعلنت علي تطبيقها علي مدار عدة أعوام حتى لا يصطدم بها المواطنين ويتم التعامل معها بشكل تدريجي علي أن يتم الانتهاء منها في الفترة المحددة، وتختلف باختلاف نوع القطاع المطبق عليها باختلاف فئات الشعب مع مراعاة محدودي الدخل منهم.